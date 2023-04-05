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5 Nisan 2023
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Muharrem İnce Anıtkabir’i ziyaret etti

Alaturka Online
Alaturka Online

Cem YILDIRIM/ANKARA

Anıtkabir Muhafız Alayı askerleri tarafından karşılanan İnce ve beraberindekiler Atatürk’ün mozolesinin bulunduğu alana ulaştı.

Burada bir dakikalık saygı duruşunun ardından Atatürk’e Fatiha duası okuyan Cumhurbaşkanı adayı İnce, İsmet Paşa’nın mezarı başında da ayrıca durdu.

“ATATÜRK’E SÖZ VERDİ”

İsmet Paşa için de Fatiha duası okuyan Muharrem İnce, Misak-ı Milli Kulesindeki Anıtkabir Anı Defterine şunları yazdı;

“Ey Büyük Atatürk, Açtığın yolda, gösterdiğin hedefte durmadan yürüyeceğime, akıl, ahlak ve adalet mirasınıza sonuna kadar sahip çıkacağıma and içerim. Kurduğunuz Cumhuriyeti, emanet ettiğiniz gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun.”

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