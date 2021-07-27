Muharrem İnce basın toplantısında gazetecilere sırtını döndü

Rize ve Artvin ziyaretlerinin ardından kısa bir basın açıklaması yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce şöyle konuştu:

* Doğal afetleri artık ciddi ciddi konuşmamız gerekiyor. ‘Burada kayıpları engelleyebilir miyiz? Kayıpları azaltabilir miyiz’ bunları konuşmamız gerekiyor. Japonya’da deprem oluyor, kimse ölmüyor; Türkiye’de deprem oluyor, şehirler yerle bir oluyor.

* Dere yataklarını konuşmalıyız. İklim değişikliklerini konuşmalıyız. Küresel ısınmayı konuşmalıyız. Bunlarla ilgili sadece kaderci davranırsak hata yaparız. Kadercilik, teslim olmak demek değildir, mücadele etmektir. Onun için biz millet olarak doğal afetleri ciddi ciddi tartışmamız lazım. Yoksa çok kafamıza kuru çay fırlatırlar daha.

* Çay memleketinde milletin kafasına kuru çay fırlatmak, herhalde dünya siyaset tarihinde bir ilktir. Onu, şuna benzetiyorum: Ormandaki ağaçlar bir gün baltadan dert yanıyorlarmış. Ağaçlardan biri demiş ki, ‘Baltaya o kadar kızmayın, baltanın sapı bizden.’ Onun gibi bir durum bu.

* Biz olayları yerinde görmek istedik. Rize, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Arhavi geziyoruz. Bunu gündeme taşımak, ilgililere iletmek, çözüm bulunmasını sağlamak için uğraşıyoruz.

GAZETECİLERE SIRTINI DÖNDÜ

İnce öte yandan, “Yandaş basın, fondaş basının bana yönelik ambargosunu kırmak için bundan böyle basın toplantılarına sırtımı dönerek çıkmayı düşünüyorum” diyerek Akçaabat’ta gazetecilere sırtını döndü.

“BİZ DE SIĞINMACI OLDUK”

Ziyaretleri esnasında sağanak yağmura yakalanan İnce, bir dükkanın verandası altına girerek, “Biz de sığınmacı olduk” dedi.

İlginizi Çekebilir Artvin’de yağış etkili oluyor! İlçe yine sele teslim