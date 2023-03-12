Muharrem İnce: Birinci hedefimiz Erdoğan’ı göndermek

Memleket Partisi, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bütün il ve ilçe başkanlıklarında üyeler, oy kullandı. Genel Başkan Muharrem İnce de eşi Ülkü İnce ile birlikte partisinin genel merkezinde oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İnce, “Şu anda örgütlü olduğumuz bütün illerde, ilçelerde sandık var. Bütün üyeler sandık başına gidiyor; bu dünyada eşi örneği çok az olan bir uygulamadır. Bunu yaşatacağız, bunu bu ülkeye öğreteceğiz. Bu davranış herkese örnek olsun istiyoruz. Biz kapalı kapılar ardında değil, liderlerin iki dudağı arasında değil; gönlünü, yüreğini bütün örgüte açan bir siyasi oluşumuz. Belki de Türkiye’nin en demokratik kurumu Memleket Partisidir. Bunun bilinmesini istiyorum” dedi.

BASKI KURMAYA GEREK YOK

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnce, partisinin Cumhur İttifakı veya Millet İttifakı’nda yer alıp almayacağına ilişkin soru üzerine şu yanıtı verdi:

– Niye beni bir yere yamamaya çalışıyorlar, gerek yok buna. Yapalım kampanyamızı, bir çıkalım bakalım. Belki ben göğüsleyeceğim, belki birinci çıkacağım, duruma göre bakarız. Türkiye’nin aleyhine hiçbir şey yapmayız merak etmeyin. Ama telaş da yapmaya gerek yok. Böyle baskı kurmaya gerek yok.

MEMLEKET SEVDALISI İNSANLARIZ

– Birincisi daha 60 gün süre var; meydana bir çıkalım, bir tartılalım, mitinglerimizi yapalım, bir konuşalım. 2018’in 4 Mayıs’ında anket yaptırdım. İstanbul’da ilk yaptırdığım ankette benim oyum 19-20’ydi, CHP’nin oyu 18’di. İlk çıktığımız gün benim 20’ydi; sonra ben 30,64’le tamamladım. CHP de 22’ye çıktı, 22,5’e çıktı. Olmuyorsa seçime iki gün kala gereğini yaparız. Biz gereğini yaparız da başkaları da gereğini yaparlar mı acaba? Ben yaparım, biz memleket sevdalısı insanlarız.

PKK KADAR TEHLİKELİ

– Birinci hedefimiz Erdoğan’ı göndermek. İkinci hedefimiz bizim iktidar olmamız. Onun için Erdoğan ile Millet İttifakı arasındaki kavgada cevabı Millet İttifakı versin. Bana konuştukları zaman ben cevabı veririm. HÜDA PAR tehlikeli bir parti, çok tehlikeli buluyorum. PKK kadar tehlikeli buluyorum, bu kadar net. (DHA)