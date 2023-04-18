Muharrem İnce bu akşam SÖZCÜ TV’de

SÖZCÜ TV’ye bu akşam Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce konuk oluyor.
Millet İttifakı ile neden anlaşma sağlanamadı?
Partisine, vekil listesine ve kendisine yapılan eleştirilere ne diyor? Seçime haftalar kala oy oranı ne, anketler ne gösteriyor?
Ekonomiden savunmaya, eğitimden yargıya vaatleri neler?
SÖZCÜ TV Genel Müdürü Alişer Delek moderatörlüğünde; SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve SÖZCÜ Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek soruyor, Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, saat 20.30’da Liderler Özel’de yanıtlıyor.
BAŞKENT KULİSLERİ
Seçime 26 gün kala Ankara’nın nabzı nasıl atıyor?
Mevcut ekonomi modeli, cari açık ve dövizdeki yükseliş ne gösteriyor?
Seçim sonrası Türkiye’yi nasıl bir ekonomik tablo bekliyor?
Muhalefetin çiftçiye, esnafa, besiciye vaatleri neler?
SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve SÖZCÜ Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek soruyor; eski Tarım ve Maliye bakanlarından İYİ Parti Yozgat milletvekili adayı Lütfullah Kayalar, Başkent Kulisleri’nde cevaplıyor.
Başkent Kulisleri bu akşam saat 22.20’de SÖZCÜ TV’de…