56.3 F
Los Angeles
17 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemMuharrem İnce bu akşam SÖZCÜ TV’de

Muharrem İnce bu akşam SÖZCÜ TV’de

Alaturka Online
Alaturka Online

SÖZCÜ TV’ye bu akşam Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce konuk oluyor.

Millet İttifakı ile neden anlaşma sağlanamadı?

Partisine, vekil listesine ve kendisine yapılan eleştirilere ne diyor? Seçime haftalar kala oy oranı ne, anketler ne gösteriyor?

Ekonomiden savunmaya, eğitimden yargıya vaatleri neler?

SÖZCÜ TV Genel Müdürü Alişer Delek moderatörlüğünde; SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve SÖZCÜ Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek soruyor, Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, saat 20.30’da Liderler Özel’de yanıtlıyor.

BAŞKENT KULİSLERİ

Seçime 26 gün kala Ankara’nın nabzı nasıl atıyor?

Mevcut ekonomi modeli, cari açık ve dövizdeki yükseliş ne gösteriyor?

Seçim sonrası Türkiye’yi nasıl bir ekonomik tablo bekliyor?

Muhalefetin çiftçiye, esnafa, besiciye vaatleri neler?

SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve SÖZCÜ Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek soruyor; eski Tarım ve Maliye bakanlarından İYİ Parti Yozgat milletvekili adayı Lütfullah Kayalar, Başkent Kulisleri’nde cevaplıyor.

Başkent Kulisleri bu akşam saat 22.20’de SÖZCÜ TV’de…

Gündem
Önceki haber
Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama ekranı açıldı
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,465BeğenenlerBeğen
16,191TakipçilerTakip Et
3,513TakipçilerTakip Et
7,700TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States