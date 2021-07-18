Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin Yalova İl Başkanlığı açılışında çok sert konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştirilerde bulunan Muharrem İnce "Sen lider değilsin" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #muharremince #memleketpartisi #receptayyiperdoğan #yalova #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Muharrem İnce bu kez çok sert konuştu! “Erdoğan sen lider değilsin!”