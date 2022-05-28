Muharrem İnce: Bu tiyatronun bir parçası olmayacağız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. İnce, “İktidar da muhalefet de bir birbirinden memnun, millete bir oyun sergiliyorlar. Biz bu tiyatronun bir parçası olmayacağız” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova’nın Elmalık Köyü’ndeki evinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 50 milyon dolar için yurt dışına kaçmasının çok da olası bir durum olmadığını ifade eden İnce, “Türkiye’de bir tiyatro oynanıyor ve bizden de bu tiyatronun seyircileri olmamız isteniyor. Gerçekleri sorgulamadığımız, doğru soruları sormadığımız sürece bu ülkede, refah ve huzur olmaz” dedi.

“12 YIL ÖNCE YAŞANAN KASET OLAYINDAN DOLAYI 2 POLİS TUTUKLANIYOR”

İnce konuşmasına şöyle devam etti.

* “Muhalefet, ‘New York’ta bir yurt yaptılar kaçacaklar’ diyor. Bu iddiadan 1 gün sonra ilginç bir şey oluyor. 12 yıl önce yaşanan kaset olayından dolayı 2 polis tutuklanıyor. Yani iktidar bir sopa gösteriyor.

* Ben şimdi buradan soruyorum; ‘Bunlar kaçacaklar’ dediğiniz de bu kime yarar? Birincisi Erdoğan’a yarar. Zira tabanını kenetlersiniz. İkincisi muhalefete yarar. Siz de tabanınızı kenetlersiniz. Yani bu açıklamadan doğacak sonuçtan, alan razı, veren razı. Herkes durumdan memnun. Kazan-Kazan politikası var burada.

* Erdoğan kaçacak olsa, 50 milyon dolar için mi kaçar? ‘1 lira da bir, bin lira da bir’ diyorlar. Bunu ben de biliyorum. 50 milyon dolar bunların çaycılarında var. Yani iktidarla muhalefet bir oyun sergiliyorlar bize. Aslında birbirlerinden memnunlar.

“BU İKTİDAR BU MUHALEFETTEN MEMNUN”

* Muhalefet, ‘Bunlar kaçacak’ diyerek sözde sert muhalefet yaptığını gösterirken, iktidarın da tabanını kenetliyor. Buradan iktidar yine kazanır. Biz bu tiyatronun bir parçası olmayacağız.

* Neden asıl büyük paralar konuşulmuyor da sadece o yurt parası konuşuluyor? Neden bu açıklamadan sonra 12 yıl önce olan bir olayla ilgili 2 polis birden tutuklanıyor? Milletimize sesleniyorum. Bu iktidar, bu muhalefetten, bu muhalefet, bu iktidardan memnundur. Bir oyun oynuyorlar. Bunun bir parçası olmayalım.”

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