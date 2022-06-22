Muharrem İnce: Bu ülkenin tek kurtuluşu, Erdoğan’ın gitmesidir

Orman yangınlarına ilişkin iktidarı eleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Marmaris yanıyor! Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp, farklı sonuçlar beklemek deliliktir. Bu öyle bir deliliktir ki; ormandaki yangını helikopterden, mutfaktaki yangını saraydan izletir. Bu ülkenin tek kurtuluşu Erdoğan’ın gitmesidir. Net!” ifadelerine yer verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, orman yangınlarına önlem alınmamasına ilişkin iktidara eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçaktan Marmaris yangınını izlediği fotoğrafla birlikte, geçtiğimiz sene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Erdoğan’ın uçakta yangın bölgesini izlediği fotoğrafı yan yana paylaşan İnce, “Marmaris yanıyor! Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp, farklı sonuçlar beklemek deliliktir” ifadelerini kullandı.

İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

* “Bu öyle bir deliliktir ki; ormandaki yangını helikopterden, mutfaktaki yangını saraydan izletir. Bu ülkenin tek kurtuluşu Erdoğan’ın gitmesidir. Net!”

Geçtiğimiz seneki orman yangınları nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Pakdemirli, mart ayında görevinden istifa etmişti.

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