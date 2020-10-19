Muharrem İnce: CHP’nin özrü kabahatinden büyük

CHP’li Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda CHP’nin oy oranının yüzde 17 olduğunu söylemişti. İnce’nin bu açıklaması CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’a soruldu.

CHP’nin özel olarak yaptırdığı bir anketin olmadığını ifade eden Öztrak, “Keşke bunu Cumhur İttifakı’nın sözcüsü söyleseydi. Halep oradaysa arşın burada” dedi ve İnce’yi eleştirdi.

“ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK”

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce ise Öztrak’ın bu açıklamasına tepki gösterdi. Muharrem İnce, Sözcü’ye yaptığı anket açıklamasında şunları söyledi:

*Birincisi anketi ben yaptırmadım. Yapılan ankete CHP yönetiminden herhangi bir yalanlama da gelmedi. Piyasada dolanan anketi ben gündeme getirdim.

*İkincisi Faik Öztrak ‘CHP olarak anket yaptırmadık’ diyor. Siyaset kurumunun eksiğini, gediğini görebilmek için anket yaptırması kadar doğal bir şey yok. Partimiz hazineden milyonlarca lira alıyor, bu paralarla anket de tabi ki yaptırılmalı.

*Üçüncüsü, anket yoksa bir siyasi parti önünü göremez. Faik Öztrak’ın ‘anket yaptırmadık’ sözü özrünün kabahatinden de büyük olduğunu ortaya koyuyor.

Muharrem İnce amacının CHP Sözcüsü Öztrak ile ‘dalaşmak olmadığını’ ancak gerçekleri de gündeme getirmenin bir siyasetçi olarak görevi olduğunu sözlerine ekledi.

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