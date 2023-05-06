Muharrem İnce: Davutoğlu ile Babacan’ı ittifaktan at destek vereceğim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul’da ilk olarak Bayrampaşa Demirkapı Caddesi’nde partililerle birlikte yürüdü, vatandaşları ve esnafı selamladı.

Daha sonra partisinin Bahçelievler ilçe teşkilat binasına gelen İnce burada halka seslendi, program miting havasında geçti.

“İTTİFAK KURDUĞUN PARTİLERİN OYLARI SIFIR ÇIKIYOR”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Muharrem İnce, şunları söyledi:

* “İttifak kurduğun partilerin oyları sıfır çıkıyor. Dört partinin oylarını topluyorsun yüzde bir çıkıyor. Hepsine cumhurbaşkanı yardımcılığı, 77 milletvekili, hepsine 2’şer bakanlık veriliyor. Eğer diyorsanız ki ‘Muharrem İnce bize yardımcı ol’ olurum diyorum. Davutoğlu ile Babacan Türkiye’nin bu hale gelmesinde pay sahibi. Bunların oyu da yok. Oy burada Memleket Partisi’nde.

* Benim bir talebim yok. Ben memleketi düşünüyorum. Eğer siz de koltuklarınızı düşünmüyorsanız Davutoğlu ile Babacan’ı bu ittifaktan at. Sayın Akşener’i de cumhurbaşkanı yardımcısı yap ben hiçbir şey istemeden destek vereceğim, söz. Var mısın? Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum. Bakanlık, makam, para, pul istemiyorum. Ama yapamazlar sıfır oyla her şeyi alıyorlar.” DHA