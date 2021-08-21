Muharrem İnce Erdoğan’a ateş püskürdü! ‘Utanmadan.. Sıkılmadan.. Aymaz bir iktidar!’





Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin 1. Yalova Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Erdoğan’ın Türkiye’ye yapacağı tek bir şey var artık; torun bakmak” dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Yalova 1. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. İnce, Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrede şunları söyledi: “UMUTSUZ OLMAYACAKSINIZ” “Öncelikle gençlere sesleniyorum. Gençler, ülkeyi terk etmek yok. Bunun hayalini kurmak yok. Yabancı ülkelerle ilgilenmek yok. Bu sokaklar, bu caddeler, bu kentler, bu köyler bizim. Kuzeyimiz sele teslim olurken, insanlar sokaklarda boğulurken, güneyimizde cayır cayır ormanlarımız, yanarken böyle bir ortamda umutsuz olmayacaksınız. Bak şimdi bir iki ay sonra kış gelmeye başlayınca herkes arabasının antifrizinizi kontrol ettirecek. Kış lastiklerini takacak, önlem alacak. Kar yağmasını beklemeyecek. Ormanın yanmasını beklemeyeceksin, her sene orman yangını olacak. Bu kesin. O zaman uçağını alacaksın. Kendine 13 tane uçak alacağına, devletin milletin ormanları için onları söndürmek için uçak alacaksın. ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyorsun ama ormanları cayır cayır yakıyorsun. “TÜRKİYE’NİN YÜRÜMEYE İHTİYACI VAR” Türkiye’nin yürümeye ihtiyacı var. Sokaklarında yürümeye ihtiyacı var Türkiye’nin. Baro başkanları Ankara’ya gelmek istiyor, Yaşam Kent’te önünü kestiriyor iktidar. Baro başkanları yürüyemiyor. Öğretmenler yürümek istiyor, öğretmenler yürüyemiyor. Madenciler yürümek istiyor, madenciler yürüyemiyor ama Afganlara serbest. “AFGAN MESELESİ, SURİYE MESELESİNE BENZEMEZ” Van’dan giriyorlar, İstanbul’a kadar geliyorlar, kafilerle. Sınırlar delik deşik. Bu Afgan meselesi Suriye meselesine benzemez. Niye benzemez biliyor musunuz? Dünyada uyuşturucu denince akla iki yer gelir. Biri Kolombiya, öbürü Afganistan. Başımıza ne iş açtıklarının farkında değil bunlar. Şehir merkezine doğru gittiniz. AVM’ye gireceksiniz veya pazartesi günü devlet dairesine gireceksiniz. Size HES kodu soruyorlar mı? Soruyorlar. Afganlara serbest. Onların HES kodu Recep Tayyip Erdoğan. “ŞAM’A BÜYÜKELÇİ ATAYACAĞIM, İLK İŞİM BU OLACAK” Esad’a haber göndereceğim, ‘gel masaya oturalım’ diyeceğim, Şam’a büyükelçi atayacağım. İlk işim bu olacak. Sisi’yle barıştın. Niye Esad’la konuşmuyorsun? Otur masaya, büyükelçini ata. ‘Gel’ de, ‘biz de yardımcı olalım’ de, onların can güvenliğini sağla, anlaşma yap. Bayramda 100 bin kişi Suriye’ye gidecek, bayramlaşacak 10 gün sonra gelecek. O kapıları kapatırım bir daha geri gelemezsin, yok öyle yağma. Burası yol geçen hanı mı? “ARTIK TÜRKİYE’YE VERECEĞİ HİÇBİR ŞEY YOK” Bu yorgun Erdoğan’ın, artık Türkiye’ye vereceği hiçbir şey yok. ‘Ver yetkiyi, gör etkiyi’ demişti, 3 sene önce. ‘Döviz düşecek, enflasyon düşecek, ekonomi şahlanacak’ demişti. Bunların hiçbirisi olmadı. 3Y dedi. ‘Yasaklar kalkacak, yoksulluk bitecek, yolsuzluk olmayacak’ dedi. Daniskası oldu. Erdoğan’ın Türkiye’ye yapacağı bir tek şey var artık. Torun bakmak.” Kongrede, Ertan Şener; Memleket Partisi Yalova İl Başkanı seçildi. İnce, yeni üyelere rozetlerini de takarken, salonda annesini görünce “Ana sen de mi geldin? Anamı da mı delege yaptınız?” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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