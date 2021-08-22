Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin İzmir İl Kongresi'nde konuştu. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı diplomasıyla vurdu. Sert eleştirilerde bulunan Muharrem İnce Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektörlük seçimlerine değinerek "Hay senin adaletine!" ifadesini kullandı. Muharrem İnce mültecilerle ilgili iktidarın politikasını da eleştirerek "Ne Ensar'ı sen simsarsın!" diye konuştu. #muharremince #receptayyiperdoğan #canlıyayın #memleketpartisi #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Muharrem İnce Erdoğan’ı diploması ile vurdu! “Hay senin adaletine! Sen simsarsın!”