Muharrem İnce Erdoğan’ı topa tuttu! “Bu yorgun Erdoğan seçilirse demiştim.. Babanın çiftliği mi?”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sakarya'da partisinin il ve merkez ilçe başkanlıkları binasının açılışını yaptı. Muharrem İnce konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı çok sert sözlerle eleştirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #muharremince #receptayyiperdoğan #memleketpartisi #haber #haberler #haberizle #anahaber
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