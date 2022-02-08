Muharrem İnce Erdoğan’ın o sözlerini hatırlattı! ” ‘Eşek, cahil, edepsiz’ dedi, hiçbir şey olmadı..”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “hakaret” suçundan Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava kapsamında talimatla ifadeye çağırıldı. Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapan İnce, şu şekilde konuştu:

TALİMATLA KARAR VEREN YARGIYA TALİMATLA İFADE VERMEM

Böyle adliye koridorlarında uğraşıyoruz. Geçtiğimiz aylarda bir savcı benim için siyasi yasak istemişti bugün de geldik. Erdoğan bir açıklamasını sizlere hatırlatmak isterim. “Açtığım bütün davaları kazanıyorum.” demişti. Bu yargıya talimat demektir. Bugün de talimatla ifademi almak istediler. Ben de dedim ki talimatla karar veren bir yargıya talimatla ifademi vermem. Asıl mahkemesinde Uşak’ta bu ayın 22’sinde gidip ifademi orada vereceğim. İfademi burada vermedim.

ERDOĞAN BİR CAHİLDİR

Erdoğan bana “eşek” dedi, “cahil” dedi ,“edepsiz” dedi. Hepsini dedi. Ben de ona cahil dedim. Onun için burada yargılanıyoruz. Sözümün arkasındayım. Erdoğan bir cahildir. “Faiz sebep, enflasyon sonuç.” diyen bir adam ekonomi cahilidir. 1071’de Malazgirt’te Romen Diyojen’in toplarla gülle attığını söyleyen bir adam tarih cahilidir. O yıllarda top yoktu.

Türkçe’den, tarihten, coğrafyadan, ekonomiden cahildir. Bu bir durum tespitidir. Ben bunu yaptım. Aynı şeyleri o bana söylüyor bir şey olmuyor.

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