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11 Mayıs 2023
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Muharrem İnce genel merkeze gidiyor… Kararını açıklayacak

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

SÖZCÜ yazarı Aytunç Erkin Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kurmaylarıyla yaptığı toplantının detaylarını Sözcü Televizyonu’nda canlı yayınlanan Ebru Baki ile Para Politika programında aktardı.

“11 İSİMDEN 8’İ ‘ÇEKİLELİM’ DEDİ”

İnce’nin bir otelde 11 yakın çalışma arkadaşıyla bir toplantı yaptığını ifade eden Erkin “Bu 11 isimden 8’i seçimin ikinci tura kalmayacağını bu nedenle çekilme yönünde karar alınması gerektiğini İnce’ye aktarıyor. Bunun üzerine İnce ‘bunu bir düşünelim’ diyor. Şuan partinin genel merkezine gidiyor ve bu konuda ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacak” dedi

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