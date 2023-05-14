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14 Mayıs 2023
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Muharrem İnce: Hepsine dava açacağım

Alaturka Online
Alaturka Online
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile Yaşamkent Mahallesindeki Şener Çakmak Anadolu Lisesi 4617 numaralı sandıkta oyunu kullandı. İnce, oyunu kullanmasının ardından bir açıklama yaptı.

İnce’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Kaset komplosu diye yazıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Ortada bir iftira var, ortada bir montaj var. O dekontlar gerçek değil. Almışlar porno sitelerinden benim kafamı yapıştırmalar.

“ORTADA KASET VAR MI?”

*Bunu emniyet açıkladı. Bunlar sahte dedi. Sizin de başınıza gelebilir bunlar. Ortada bir terör örgütü, PYD, FETÖ. PKK var. 50 gündür terör örgütlerinin saldırısı altındayım.

*Bunu görmüyor musunuz. Haberleri düğru yapın. Ne kaseti, ortada kaset var mı? Görüntüleri izlemediniz mi? Görüntüler İsrailli bir porno sitesinden alınmamış mı?

*Bunu düzeltmenizi istiyorum. Haysiyetimle şerefimle oynamayın. 17 kişi gözaltında. Arkasında terör örgütü var.

* Kendimi, onurumu şerefimi Türk devletine emanet ettim ben. Bunları ortaya çıkartan montaj yapan, FETÖ terör örgütü.

*Bunu yayanların her birine dava açacağım. Sırf siyası gerekçelerle beni yıpratmak için. Eski arkadaşlarım dahil, hepsini tek tek avukatlarım şu anda tarıyorlar. Kim bunları yaydıysa hepsine dava açacağım.

Alaturka Online
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