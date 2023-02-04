Muharrem İnce: Her gün daha da çirkinleşiyorsun Erdoğan!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın’da katıldığı toplu açılış töreninde muhalefeti hedef alarak sarf ettiği sözlere tepki gelmeye devam ediyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Erdoğan’ın “14 Mayıs’ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar” sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

“HER GÜN DAHA DA SEVİYESİZLEŞİYORSUN”

İnce, şu ifadeleri kullandı:

* “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına önce ‘sürtük’ dedi. Şimdi ise ‘bunlara öyle bir çakalım ki…’ diyor.

* Gitmene 99 gün kaldı, bunu biliyorsun. Her gün daha da seviyesizleşiyorsun, her gün daha da çirkinleşiyorsun Erdoğan!”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı’ndaki törende şunları söylemişti:

* “14 Mayıs’ta bir kez daha hep beraber sizlerle sandığa gidip sandıkları patlatmaya var mıyız? Desteğiniz çok önemli. Durmak yok yola devam.

*Milli Mücadele’nin resmen ilanının adı olarak gördüğümüz 23 Nisan 1920’den Demokrat Parti’nin iktidara geldiği 14 Mayıs 1950’den oradan 14 Mayıs 2023’e varan uzun ve meşakatli süreçte ödediğimiz her bedelin karşılığını alacağımız döneme giriyoruz.

*Biz Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çıkıyoruz. Bırakın dirisine, ölüsüne bile tahammül edemeyenler onun “Yeter söz milletindir” sloganına çökmeye çalışanlar, kim bu? Bay bay Kemal. 14 Mayıs, Kemal’in Bay Bay Kemal olacağı gündür.

*Efendilerinin emriyle kurdukları masadan yeniden tarihe yüz karası olarak geçecek işler yapmanın peşindeler. Program diye sundukları metinlerin çoğu ya bizim tarafımızdan 20 yılda yapılmış ya da yapılmakta olan işler.

*Kalan başlıklar da bu ülkenin tüm kazanımlarını yok ederek efendilerinden aferin almak için güvensizliğin, istikrarsızlığın sembolü eski Türkiye’yi hortlatmaktan ibarettir.

“BİR DAHA BELLERİNİ DOĞRULTAMASINLAR”

*Bu ‘Bay Bay Kemal’ hangi yüzle Menderes’in sloganına çöküyor. Rahmetliden sonra bu slogan bize aittir. Sen hangi yüzle bu sloganı sahipleniyorsun. 14 Mayıs’ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar.”