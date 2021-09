Muharrem İnce ‘Herkes canlı yayın yapsın!’ diyerek duyurdu.. ‘Türkiye’nin iktidarı ve muhalefeti..’

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığının ardından 4 Eylül 2020 tarihinde Sivas'ta başlattığı ve Mayıs 2021'de verdiği dilekçe ile kurduğu Memleket Partisi, Ankara Spor Salonu'nda 1'inci Olağan Kurultayı'nı yaptı. İnce, 12 bin 783 üyenin oyuyla genel başkanlığa aday gösterildiği ve tek aday olduğu kurultayda, genel başkan seçildi. Seçim sonrası delegelere ve üyelere teşekkür etmek için tekrar sahneye çıkan İnce, şunları söyledi: “750 OY ALMIŞIM: 750 oy kullanılmış, 750 oy almaşım. Ya 1200 imza alıp 750 oy alsaydım o daha kötüydü. Öncelikle kurultayımıza gelmek için Ankara yakınlarından geri dönen Van İl Başkanı’mıza, çünkü kurucu İpekyolu İlçe Başkanımız Yusuf Sevimli’yi kaybettik, Allah’tan rahmet diliyorum, başsağlığı dileklerimi iletiyorum. HERKES CANLI YAYIN YAPSIN: Memleket medyası… Memleket medya ne biliyor musunuz? Hepiniz alın lütfen telefonlarınızı elinize. Herkes canlı yayın yapsın. Hadi bekliyorum. Canlı yayın öyle olmaz böyle olur diye gösterelim herkese. Herkes canlı yayın yapsın. BABANIZIN DÜKKANINDAN MI GETİRDİNİZ?: Türkiye’nin hali içler açısı, Türkiye’de bunca problem var ama tartışmaya bak. Metro ‘U’ mu olacak ‘M’ mi olacak. Babanızın parasıyla mı yapıyorsunuz? U diyenler M diyenler de o metronun parasını babanızın dükkanından mı getirdiniz? U olsa ne olacak M olsa ne olacak. Bu şuna benziyor, Fatih, İstanbul’u fethetmek istediğinde Bizans’ın papazları oturmuş, melekler erkek mi, dişi mi tartışıyor. Bugün Türkiye’nin iktidarı ve muhalefeti, Bizans’ın papazlarının tartıştığı gibi tartışıyorlar. Gerçek sorunları tartışmıyorlar. BU DÜZENİ YIKACAĞIZ: Hırsıza vekalet verilmez, mümin kılığına girenlere hiç verilmez. Memleketi görmüyor musunuz? Hak yiyen, zulüm yapan, fakirden alıp zengine veren, yiğidi kuru soğana mahkûm eden, aslanı kediye boğduran bu düzeni yıkacağız. MEMLEKETTE YANGIN VAR, SARAYDA BUNU GÖRECEK GÖZ, GÖNÜL, AKIL YOK: Ormanda yangın var, söndürecek uçak yok. Ekonomide yangın var, Merkez Bankası’nda rezerv yok. Adalette yangın var, bunlarda yangını söndürecek vicdan yok. Memlekette yangın var, sarayda bunu görecek göz yok, gönül, akıl yok. ŞERİAT İSTERLER AMA FIRSATINI BULUNCA ARABİSTAN'A DEĞİL ALMANYA'YA KAÇARLAR: Her mikrofonu eline aldıklarında Müslümanlıktan bahsederler, şeriattan isterler, fırsatını bulduklarında Almanya’ya kaçarlar. Niye Arabistan’a kaçmıyorsunuz? Şeriat isterler ama Arabistan’a değil, Almanya’ya kaçarlar. İmam hatip açarlar her mahalleye, ama kendi çocuklarını özel okullara gönderirler. Her mikrofonu ellerine aldıklarında şehitliği överler, ama askerden kaçmak için her türlü naneyi yerler. Milli Piyango’ya haram derler, ama iddiayı, şans topunu, beygirleri 7 gün 7 gece koşturmayı bunlar icat ettiler. Kefenle yolu çıktık diye konuşurlar her zaman. Kefenle yola çıkarlar ama zırhlı araçların içinde 500 polisle gezerler.” BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

