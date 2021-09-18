Muharrem İnce iktidarı ve muhalefeti yerden yere vurdu! Flaş Cumhurbaşkanlığı açıklaması..

Yazan:
Alaturka Online
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda çarpıcı açıklamalar yaptı. İktidarı ve muhalefeti çok sert şekilde eleştiren İnce cumhurbaşkanlığı seçimleri için flaş adaylık açıklaması yaptı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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