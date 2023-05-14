Muharrem İnce kaç oy aldı? 2023 Seçim sonuçları

14 Mayıs seçim sonrası veriler gelmeye başlarken Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce’nin aldığı oylar, il il oy oranları Sözcü’de!

Muharrem İnce Seçim Sonuçları 2023

Recep Tayyip Erdoğan kaç oy aldı?

Sinan Oğan kaç oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu kaç oy aldı?

Süreç nasıl başladı?

Muharrem İnce, siyasi kariyerine 1995 yılında Sosyal Demokrasi Partisi’nde başladı. 2002 yılında CHP’ye katıldı ve 2007 yılında Milletvekili seçildi. İnce, siyasi kariyeri boyunca birçok farklı görevde bulundu. 2014 yılında CHP’nin Yalova Belediye Başkan adayı oldu ve seçimleri kazanarak belediye başkanı seçildi. 2015 yılında CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 2018 yılında ise CHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayı oldu ve %31,4 oy oranıyla ikinci oldu.

14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrar aday olacağını açıklayan Muharrem İnce, Haziran 2021’de “Geleceğin Cumhurbaşkanı” adı altında bir proje başlattı. Adaylığının resmiyet kazanması için 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında yüz bin imza toplaması gerekiyordu ve 25 Mart 2023’te yüz bin imzayı topladı.



Muharrem İnce: Adaylıktan Vazgeçiyorum

Muharrem İnce, 11 Mayıs 2023 günü “Adaylıktan vazgeçiyorum” açıklamasında bulundu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, İnce’nin adaylıktan çekilmesinde sorun olmadığını, seçim günü oyların geçerli olacağını açıkladı.

Muharrem İnce’nin seçim vaatleri

Muharrem İnce, 2023 genel seçimlerinde çeşitli vaatlerde bulundu. Bu vaatlerden bazıları şunlardır: