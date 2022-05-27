Muharrem İnce: Kaçmak için yeterli para değil

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iddialarıyla ilgili konuştu.

Bilecik’te temaslarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla, yurt dışına devasa paralar aktarıyor” iddialarını değerlendi.

RÜŞVET YANİ BU

– Bizim kültürümüzde bir vakıf olayı vardır, hasenat yapmak için. Osmanlı’nın kurulduğu topraklar Bilecik’ten başlayan günümüze kadar gelen geleneklerimiz var. Bu gelenekleri bile yok ettiler. Milyon dolarlar havalarda uçuşuyor. Hasenat yapacaklarmış. Nerede? New York’un en ünlü caddesinde. Öğrencilere hayır hasenat yapacaklarmış. Ver bakayım 5 milyon dolar. Veriyor, neden, vermezse devlette işi yürümüyor. Rüşvet yani bu. Hayır, hasenat işini de bozdular.

MEMLEKETTE KİMSE KAÇSIN İSTEMİYORUZ

– Peki, muhalefet ne diyor, ‘Kaçacaklar’ diyor, hazırlık yapıyorlar. Paraya bakıyorum 50 milyon dolar, 60 milyon dolar. Kaçmak için yeterli para değil. Yani hesapta bir yanlışlık var. Kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para. Biz memlekette kimse kaçsın istemiyoruz.

– Eski başbakanların, eski cumhurbaşkanlarının rahatça sokaklarda gezmesini istiyoruz. Demirel nasıl gezdiyse, Ecevit nasıl gezdiyse, Mesut Yılmaz nasıl gezdiyse, Tansu Çiller hala nasıl geziyorsa, eski başbakanlar, eski cumhurbaşkanları, eski milletvekilleri sokaklarda gezsinler. Demokrasi o zaman vardır zaten.

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