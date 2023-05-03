Muharrem İnce, ‘Kılıçdaroğlu FETÖ’nün yeni ortağı’ sözlerine açıklık getirdi

Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı SÖZCÜ TV’de. Alişer Delek moderatörlüğündeki “Liderler Özel’e” bu akşam Muharrem İnce konuk oldu. İpek Özbey, Simge Fıstıkoğlu, Uğur Dündar ve Aytunç Erkin’in sorularını yanıtladı.

“Kılıçdaroğlu FETÖ’nün yeni ortağı” sözleriyle ilgili İnce, şu açıklamada bulundu;

*Memleketimizin çok ciddi problemleri var. İnsanlar gıdaya erişimde çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Sokaklar mülteci dolu. Gençler yurtdışı hayalleri kuruyor. Bir umutsuzluk var. Yabancıya konut satışı devam ediyor. Kiralar yüksek. Erdoğan 21 yılda memleketin hiçbir sorununu çözememiş; sorunlar katmerlenmiş. Erdoğan gitmeli.

*Fakat bu FETÖ konusu şu… Yıl 2009’un Mayıs’ı. Sadullah Ergin Bakan oldu, 2013 yılına kadar. Peki bu arada neler oluyor? Telefonlar dinleniyor, Silivri duruşmaları… 2010’da referandum olmuş, yargı FETÖ’ye teslim edilmiş. Bütün bunların içinde Sadullah Ergin Adalet Bakanı.

“BUNU DEMEK HAKKIM”

*Sadullah Ergin yargıyı FETÖ’ye teslim ederken, Sadullah Ergin YAŞ kararlarıyla önce Atatürkçü subaylar tasfiye edilirken, kumpaslar kurulurken, TÜBİTAK devredeyken, bu adam işin bir numarasıydı.

*Peki o arada İçişleri Bakanı kimdi? İdris Naim Şahin. Paranın başında kimdi? Ali Babacan. Erdoğan’da başlarındaydı. Şimdi bunları ayıracaksınız; İdris Naim Şahin’i alacaksınız, İYİ Parti’den milletvekili adayı olacak. Sadullah Ergin CHP’nin Çankaya’da 4. Sırasından milletvekili adayı olacak.

*Yani FETÖ Türkiye’yi ele geçirirken, FETÖ orduyu dağıtırken yetkili makamlardaki insanlarla işbirliği yaparsanız ben size ‘FETÖ’nün yeni ortağı’ derim. Bunu demek hakkım.