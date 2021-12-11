Partisinin Çorlu ilçe teskilati binasini açmak üzere Tekirdag’in Çorlu ilçesine gelen ve burada bir miting havasinda gerçeklestirilen açilis töreninde alanda toplananlara hitaben konusma yapan Memleket Partisi Genel Baskani Muharrem Ince, Cumhurbaskanligi seçimi gecesi yasananlari tek tek anlattı. Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu 'nun kedisine "Gel bakalım Muharrem " dediği videosunu izletti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #muharremince #kemalkılıçdaroğlu #gelbakalımmuharrem
Anasayfa Alaturka Online Muharrem İnce Kılıçdaroğlu’nun “Gel bakalım Muharrem!” sözlerine yıllar sonra yanıt verdi!