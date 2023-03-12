Muharrem İnce Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı oldu

Muharrem İnce’nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi’nde, cumhurbaşkanı adayı, üyelerinin oylarıyla belirlendi.
Partinin ilçe başkanlıklarına sandıkların kurulmasının ardından parti üyeleri cumhurbaşkanı adayını seçmek için oy kullandı.
OY BİRLİĞİYLE İNCE SEÇİLDİ
Yapılan oylamanın sonucunu Memleket Partisi Sözcümüz Prof. Dr. İpek Özkal Sayan duyurdu.
İpek Özkal Sayan, “Yapılan seçim sonucunda oy birliğiyle Memleket Partisi’nin, 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı olarak Sayın Muharrem İnce seçilmiştir. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun” dedi.