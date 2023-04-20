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20 Nisan 2023
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Muharrem İnce: Merak etmeyin daha 25 gün var

Alaturka Online
Alaturka Online

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, memleketi Yalova’da bir seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan İnce, “Üçüncü bir yol lazım bize, o nedenle yollardayız” dedi ve şöyle devam etti:

– Bu memleketi uçurumun kenarından alıp düzlüğe çıkaracağız. Ne Erdoğan’la olur ne de Erdoğan’ın eskileri ile olur. Merak etmeyin daha 25 gün var. Bu işi bitireceğiz, kimsenin şüphesi olmasın.

“ALAYINI PAKETLEYECEĞİZ”

– Bir yanda tek adam, öbür yanda tek aday. Ya biz tek adamdan bıktık, niye tek aday? “Sonuç kötü olursa faturayı sana keseriz.” Yapma ya. Demek ki siz sonucun kötü olması için uğraşıyorsunuz.

– 17 parti bir araya gelmişsiniz, 11 büyükşehir var, trilyonlarca lira Hazine yardımı var, gazeteleriniz televizyonlarınız var. Bu garibanın 2006 model bir otobüsü, bir de telefonu var. Bu iktidarı da bu muhalefeti de birlikte göndereceğiz. Alayını paketleyeceğiz.

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