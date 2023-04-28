Muharrem İnce: Ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan

Seçim çalışmaları kapsamında Düzce’ye gelen Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, vatandaşlarla selamlaştı, gençlerle fotoğraf çektirdi.

Merkez Büyük Cami önünde basın açıklaması yapan İnce, Memleket Partisinin vatandaşlara üçüncü bir yol sunduğunu söyledi.

MİLLETE BİR SEÇENEK ÜRETİYORUZ

“CHP listelerine 77 kişiyi yerleştirmişler. DEVA’lı, Saadetli, Gelecekli. Yazık CHP’lilere yazık” diyen İnce, şöyle devam etti:

“Davutoğlu, ’90 yaşındaki halamı bile ikna edemedim.’ diyor, CHP’ye oy vermesi için. Babacan açıklama yapıyor, ‘Tabanımızı ikna edemiyoruz.’ diyor. Ya sen daha halanı ikna edememişsen demek ki senin işin bitmiş. Hiçbir işe yaramıyorsun demektir. Bu işin doğrusu; CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi birlikte bir ittifak kurmalıydı. Bu olmadı. Biz tek başımıza bu millete bir seçenek üretiyoruz. Diyoruz ki ‘Ne sağdan ne soldan. Atatürk’ün yolundan.’ Memleket Partisi olarak çok ciddi bir oy alacağımızı görüyoruz.”

Gençlerle ülkede büyük bir değişimin önünü açacaklarını dile getiren İnce, “Bu ülkeyi uçurumun kenarından çekip alacağız. Buna inanıyorum, gerisi boştur. Milletin huzura ihtiyacı var, gülmeye ihtiyacı var. Milletin refaha ihtiyacı var.” diye konuştu. (AA)