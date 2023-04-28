55 F
Los Angeles
28 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemMuharrem İnce: Ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan

Muharrem İnce: Ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Seçim çalışmaları kapsamında Düzce’ye gelen Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, vatandaşlarla selamlaştı, gençlerle fotoğraf çektirdi.

Merkez Büyük Cami önünde basın açıklaması yapan İnce, Memleket Partisinin vatandaşlara üçüncü bir yol sunduğunu söyledi.

MİLLETE BİR SEÇENEK ÜRETİYORUZ

“CHP listelerine 77 kişiyi yerleştirmişler. DEVA’lı, Saadetli, Gelecekli. Yazık CHP’lilere yazık” diyen İnce, şöyle devam etti:

“Davutoğlu, ’90 yaşındaki halamı bile ikna edemedim.’ diyor, CHP’ye oy vermesi için. Babacan açıklama yapıyor, ‘Tabanımızı ikna edemiyoruz.’ diyor. Ya sen daha halanı ikna edememişsen demek ki senin işin bitmiş. Hiçbir işe yaramıyorsun demektir. Bu işin doğrusu; CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi birlikte bir ittifak kurmalıydı. Bu olmadı. Biz tek başımıza bu millete bir seçenek üretiyoruz. Diyoruz ki ‘Ne sağdan ne soldan. Atatürk’ün yolundan.’ Memleket Partisi olarak çok ciddi bir oy alacağımızı görüyoruz.”

Gençlerle ülkede büyük bir değişimin önünü açacaklarını dile getiren İnce, “Bu ülkeyi uçurumun kenarından çekip alacağız. Buna inanıyorum, gerisi boştur. Milletin huzura ihtiyacı var, gülmeye ihtiyacı var. Milletin refaha ihtiyacı var.” diye konuştu. (AA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,493BeğenenlerBeğen
16,196TakipçilerTakip Et
3,515TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States