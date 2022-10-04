Muharrem İnce: Ne yaparsan yap seni göndereceğiz Erdoğan

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, ‘sansür yasasına’ tepki göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi. İnce, “Medya senin kontrolünde. Sosyal medyayı da kontrol altına alıp milleti susturmak istiyorsun! Sosyal medya, kamu bankalarıyla kendine bağladığın kanallara benzemez. Ne yaparsan yap seni göndereceğiz Erdoğan!” ifadelerini kullandı.

AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ gerekçesiyle Meclis’e getirdiği, muhalefetin ‘sansür yasası’ diye adlandırdığı yasa tasarısı Adalet Komisyonu’nda kabul edildikten sonra TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelmişti. TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeler devam ederken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

ERDOĞAN’A SESLENDİ

Sosyal medya hesabında açıklama yapan İnce, “Medya senin kontrolünde. Sosyal medyayı da kontrol altına alıp milleti susturmak istiyorsun! Sosyal medya, kamu bankalarıyla kendine bağladığın kanallara benzemez. Ne yaparsan yap seni göndereceğiz Erdoğan!” dedi.

“SANSÜR YASASINA HAYIR”

İnce, paylaşımında “Sansür Yasasına Hayır” etiketini de kullandı.

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