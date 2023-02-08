Muharrem İnce o ismi hatırlattı: Liyakatsiz atamalarınızın hesabını vereceksiniz!

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremin başından bu yana koordinasyon eksikliği nedeniyle eleştirilerin hedefi olan kurum ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD).

Sık sık ekranlara çıkan ve kurum adına açıklama yapan Orhan Tatar kurumda deprem öncesi tedbirleri almaktan sorumlu. Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu ise henüz kamuoyu önüne çıkmış değil.

“HESABIN VERECEKSİNİZ”

İmam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi mezunu Palakoğlu, sosyal medyada eleştirilen hedefi oldu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Palakoğlu ile ilgili şunları kaydetti “AFAD’da deprem öncesi tedbirleri almaktan sorumlu olan Orhan Tatar sahada. Peki ilahiyat fakültesi mezunu olan, depremle alakalı hiçbir bilgi birikimi olmayan Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu nerede? Liyakatsız atamalarınızın hesabını vereceksiniz!”

“DEPREM KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ DEĞİL”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise “AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü kim?” diye sorduğu paylaşımda “İsmail Palakoğlu. Hiç basına bilgi verirken görüldü mü? Hayır Neden? Çünkü deprem konusunda bilgi sahibi değil, çünkü ilahiyat fak. mezunu. Afetle ilgili bir iş yapmış mı? Hayır Sizin emaneti ehline veriniz buyruğundan anladığınız bu mu?” ifadelerini kurdu.

Nehar Poçan

“NE ENİŞTEYMİŞ BE!”

İYİ Parti’li Usta kurumda görev yapan bir başka isme de dikkat çekti. Usta, paylaşımında “Depremden kurtulan vatandaşlarımızın barınma sorunun neden çözülemediği anlaşıldı! AFAD Barınma ve Yapım İşlerine Genel Müdür olarak atadıkları Nehar Poçan, @csbgovtr Bakanı @murat_kurum ‘un eniştesi! AFAD’dan önce, EGM İnş. Emlak Daire Başkanlığına atanmıştı. Ne enişteymiş be!”