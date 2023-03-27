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27 Mart 2023
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Muharrem İnce: Özür diliyorum

Alaturka Online
Alaturka Online

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

ÖZÜR DİLEDİ

Düzenlediği basın toplantısında kullandığı, ‘sözde sanatçılar’ ifadesiyle ilgili sanatçılardan özür dilediğini ifade eden İnce, mesajında şunları söyledi;

*John Steinbeck, ‘Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz.’ der. Üzerimize çok gelindi.

*Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzımdan “sözde sanatçılar” şeklinde bir ifade çıktı.

“ÜZÜLEREK GÖRDÜM Kİ…”

*Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle, bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum.

*Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır.

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