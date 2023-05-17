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17 Mayıs 2023
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‘Muharrem İnce paylaşımı’ için tutuklama kararı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ankara Adliyesine getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden biri serbest bırakılırken 13’ü ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gece saatlerine kadar sorgusu süren şüphelilerden Ozan Özgür D, tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce’ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden bazılarının yurt dışında olduğu belirlenmişti. (AA)

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