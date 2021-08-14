Muharrem İnce sert çıktı: Ya geri zekalısınız, ya hainsiniz

Partisinin 1. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce göçmen sorunu konusunda sert çıktı. İnce, “Hiçbir tanımlaması olmayan bir ‘kavimler göçü’ ile karşı karşıyayız. Sokaktaki her 10 kişiden birisi yabancı. Bu, Türkiye’nin bir güvenlik, beka sorunudur. Bu faşistlik değildir, ırkçılık değildir. Ama bunu anlayamamak gerçekten bir geri zekalılıktır! Eğer bu belanın farkında değilseniz ya geri zekalısınız, ya hainsiniz” dedi.

17 Mayıs’ta resmen kurulan Memleket Partisi, 1. Olağan İstanbul İl Kongresi gerçekleştirdi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kongrede bir konuşma yaptı.

İnce, “Eğer 2 aylık bir parti, bir şehrin kongresini bu kadar kısa bir sürede, bu kadar canlı ve coşkulu bir kalabalıkla yapıyorsa tünelin ucunda ışık görünmüştür” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ CİHAN DEVLETİ YAPACAKTI, IBAN DEVLETİ YAPTI”

“Bir ülkenin insani gelişmişliğini, ekonomik gelişmişliğini, insanlarının nasıl öldüğüne bakarak anlarsınız” diyen İnce, “O ülkede insanlar nasıl ölüyorsa, o ülkenin ekonomisi de, insani gelişmişliği de o düzeydedir. İnsanlarımız ormanda cayır cayır yanarak öldü. Sokaklarında boğularak öldüler. Ama birisi pandemi var IBAN veriyor, yangın var IBAN veriyor, sel var IBAN veriyor. Devlet, vergi verir, vergi toplar. Vergi toplar, felaket anında IBAN ister, ‘Gönder IBAN’ı sana para vereyim’ der. Bu tam tersi, IBAN veriyor. Türkiye’ye cihan devleti yapacaktı, Türkiye’yi IBAN devleti yaptı” ifadelerini kullandı.

“BATSIN SENİN SARAY MERAKIN, BATSIN!”

İnce, şöyle devam etti:

“Nereye gidiyor bu paralar? Şatafata gidiyor. Yazlık saray, kışlık saray, Ankara’da saray, yetmedi Dolmabahçe, yetmedi Vahdettin Köşkü…Gözünü toprak doyursun senin, bu kadar saray neyine yetmiyor anlamıyorum! Sanki sarayda büyümüş. Her taraf saray. 365 lojman var Marmaris’te. Rahmetli Özal’a ne çektirmişiz, 250 metrekare mütevazı bir ev yaptırdı oraya diye ne büyük haksızlık etmişiz. Gerçekten özür diliyorum Özal’dan.

Seçime giderken elini vicdanına koy AK Partili kardeşim! Adam kendine filo kurmuş, bir tane yangın uçağı almamış. Bunu düşünmelisin, ormanlar hepimizin. Sadece çamlar yanmadı, kurt, kuş, börtü böcek, mantarlar, kekikler, tavşanlar, tilkiler, ciğerimiz yandı görmediniz mi! Her yer saray, Ahlat’ta saray, Marmaris’te saray, İstanbul’da saray, Ankara’da saray, millet sokaklarda boğulmuş, batsın senin saray merakın batsın!”

“BU BELANIN FARKINDA DEĞİLSENİZ YA GERİ ZEKALISINIZ, YA HAİNSİNİZ”

Göçmen sorunuyla ilgili de konuşan İnce, “Hiçbir tanımlaması olmayan bir ‘kavimler göçü’ ile karşı karşıyayız” dedi ve şöyle sürdürdü:

“Sokaktaki her 10 kişiden birisi yabancı. Bu, Türkiye’nin bir güvenlik, beka sorunudur. Bu faşistlik değildir, ırkçılık değildir. Ama bunu anlayamamak gerçekten bir geri zekalılıktır! Eğer bu belanın farkında değilseniz ya geri zekalısınız, ya hainsiniz. Bu kadar basit.

Biz büyük devletiz, komşumuzda problem olursa kapılarımızı açarız. Onları yedirir, içirir, bakarız. Türkiye Cumhuriyeti bunu her zaman yaptı. Yine yaparız. Memleket Partisi iktidarında da yaparız. Kafileler halinde koşup geliyorlar. Ayaklarında aynı tip spor ayakkabı. Ellerinde bir valiz bile yok. Yanlarında kadın, çoluk, çocuk, yaşlı yok. 16-25 yaş arasında aynı tip giyimli genç erkek. Bundan ne hayır gelir insanlara? Karısını, çoluk çocuğunu Afganistan’da bırakıp kendini kurtarmaya çalışan adamdan ne hayır gelir millete?

“KANUNSUZ EMRİ YERİNE GETİRİRSENİZ BİR GÜN SİZİ MAHKEMELERİN ÖNÜNE KOYARIZ”

5 bin kişi 5 bin kişi her gün 5 bin kişi göz yumuyor, o sınırdaki Hudut Alay Komutanı’na sesleniyorum, Kanunsuz emir, emir değildir. Bir gün yargılanırsın. Yolgeçen hanına dönmüş Türkiye. Nereye geliyor bunlar? Bunlar kim? Bunlar Afganistan’da Amerika ile iş birliği yapmış iş birlikçiler. Biz Amerika’nın jandarması değiliz.

Kamu binalarına girerken HES kodu soruyorlar, bu Afganların HES kodu Erdoğan mı? Buna göz yuman kamu görevlilerini uyarıyorum. Eğer bu kanunsuz emirleri yerine getirirseniz, bir gün sizi bağımsız mahkemelerin önüne koyarız. İşinizi doğru yapın!”

İNCE, ‘MÜLTECİ İSTEMİYORUM’ SLOGANLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

“Ülkede mülteci istemiyoruz” sloganları atılması üzerine İnce, “Bu slogan doğru değil. Slogan böyle olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir. Komşumuzda bir problem olduğunda onlara yardım ederiz. Mülteci istemiyoruz dediğinde hepsini atıyorsun. Öyle değil. ‘Enayi değiliz’ diyeceksin. Böyle girerseniz bizi yanlış anlarlar” diye konuştu.

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