Muharrem İnce: Şeytan taşlamaktan tavaf edemiyoruz

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize’de partisinin milletvekili aday tanıtımı programına katıldı. Muharrem İnce, buradaki konuşmasında, sloganlarının, ‘Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolundan’ olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Türkiye’nin 3 H’ye ihtiyacı var. Huzura, hakkaniyete, hukuka ihtiyacı var. Memleket Partisi olarak 3 H’yi getireceğiz. Türkiye’nin 3 A’ya ihtiyacı var. Adalet, ahlak ve akla ihtiyacı var. Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket. İlk kez Rize’de dedemin, anneannemin memleketinde, partimizin işaretini gösteriyorum.

Ne bu? Üçüncü yol. Ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan. Biz üçüncü yoluz. Ölüm mü, sıtma mı? İkisi de değil. Patlamış lastiği, patlamış lastikle değiştirmeyeceğiz. Biz üçüncü yoluz, millete bir seçenek sunuyoruz. Bugünden itibaren meydanlar, sokaklar bu işaretle dolacak. Bir ayda neler yaptığımızı bütün Türkiye görecek.”

‘İÇİM SIZLIYOR’

Deva Partisi kontenjanıyla CHP listesinden milletvekili adayı olan Sadullah Ergin’le ilgili açıklama yapan İnce, “Sadullah Ergin, Atatürk’ün Çankaya’sında, CHP’nin milletvekili adayı. Yüzsüzlüğün bu kadarı olur. FETÖ’cüleri yargıya dolduran, insanları Silivri’de inim inim inleten, mecliste FETÖ’yü savunan, Silivri mahkemelerini savunan Ali Dibo’cu bir bakan. İzmir’de birinci sıra adayı Yüksel Taşkın; ‘Kemalizm ırkçılıktır’ diyor. Bu adamları, 77 kişi koydular CHP listelerine. İçim sızlıyor içim. Bu iktidarla olmaz, bu muhalefetle de olmaz” diye konuştu.

‘KILIÇDAROĞLU’NDAN RİCA EDİYORUM, KAZANIRSAM BANA YARDIMCI OL’

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen İnce, şöyle konuştu:

“Benim elimde öyle bir rakam yok. Eğer doğruysa ben de geri alacağım. Söz veriyorum. Kılıçdaroğlu’ndan bir şey rica ediyorum. Kazanırsam bana yardımcı ol. Çalınan bu 418 milyar dolar para son 4 yılda mı çalındı, 21 yılda mı çalındı? Çünkü Babacan ile Davutoğlu, 17 senesinde var bu işin, 4 senesinde yok.

Babacan paranın başındaydı. Bu paraları geri alacaksan, Babacan’ın döneminde çalınan paraları da geri alacak mısın? Davutoğlu’nun dönemindekileri de geri alacak mısın? Alacaksan Cumhurbaşkanı yardımcından nasıl alacaksın? Bu sorunun cevabını istiyorum.”

‘İFTİRALARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ’

Seçim öncesi herkesin kendisine saldırdığını da kaydeden İnce, “Biz bu ülkede üretimi artıracağız, tarımı destekleyeceğiz, eğitimin niteliğini yükselteceğiz, mültecileri göndereceğiz, yargıyı bağımsız tarafsız hızlı etkin adil bir konuma getireceğiz. İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Şeytan taşlamaktan tavaf edemiyoruz. İftiralar, karalamalar, sahte belgeler havalarda uçuşuyor ama bunlara boyun eğeceğimiz zannediyorlar. Asla boyun eğmeyeceğiz. Biz doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (DHA)