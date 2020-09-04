Muharrem İnce Sivas’ta açtı ağzını yumdu gözünü! Memleket Hareketi yola çıktı!





CHP'nin son cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Memleket Hareketi'ni Sivas'tan başlattı. Burada yaptığı konuşmada Muharrem İnce muhalefete muhalefet yapmak için yola çıkmadıklarını dile getirdi. İnce "Dokunsan yıkılacak bir iktidar var, Türkiye'ye yeni bir yol lazım" dedi. Millet İttifakı'nın bir parçası olduklarını ifade eden İnce "Türkiye'nin daha büyük bir ittifaka ihtiyacı var! Misak-ı Milli İttifakı'na ihtiyacı var" dedi. Muharrem İnce Memleket Hareketi'nin ne olduğunu da konuşmasında anlattı. İnce iktidarın çok yakında yine 'kandırıldık' diyebileceğini ileri sürdü. "Memleket Hareketi'nin finansörü kim?" diye sorulduğunu söyleyen İnce " Bu projenin finansörü kim diyorlar. Bir otobüs kiraladık 10 arkadaş, bir yıllığına. Mazotunu da ödeyeceğiz kirayla. Para bulursak otelde, bulamazsak yörük çadırında kalacağız" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #muharremince #memlekethareketi #sivas #chp #akp #akparti #muhalefet #iktidar #milletittifakı #sivaskongresi #haber #politika #siyaset #gündem #canlıyayın #yurttaştv

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