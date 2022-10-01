Muharrem İnce: Türkiye’ye yeni bir ittifak lazım, muhalefet partileriyle çalışmaya hazırız

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, “Türkiye’ye yeni bir ittifak lazım. seçmen ittifakı lazım. Seçmen ittifakının yanında sandık ittifakı lazım. Bunu başarabiliriz. Bunu yapmalıyız. Bu konuda da tüm muhalefet partileriyle birlikte çalışmaya hazırız” açıklamasında bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Memleket Buluşmaları programı kapsamında İstanbul’a geldi. İstanbul programına düzenlediği basın açıklaması ile başlayan İnce, iktidarın 2023 hedeflerini eleştirirken muhalefete de ‘sandık ve seçmen ittifakı’ çağrısında bulundu. İnce, “Sandığa sahip çıkmak lazım. 6’lı Masa gelin, sandık sandık paylaşalım! Seçmeni tarayalım. Sonrasında adayınız kim olacaksa olsun. Ama sonuca güvenelim önce. Önce bunu yapmamız lazım” dedi.

“İKTİDAR TÜRKİYE’Yİ UÇURUMUN KENARINA GETİRDİ”

İnce’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* “20 yıllık bir iktidar var, Türkiye’yi uçurumun kenarına getirdi. Derin bir yoksulluk yaşıyoruz. Herkes geçim sıkıntısını konuşuyor. Sokaklarımız sığınmacı dolu ve bu iktidarın yıllar önce bir beyanı var, bu millete diyor ki ‘2023 yılında hedefim milli gelir 2 trilyon dolar olacak’. Oldu mu? Milli gelir üçte biri.

* ‘Kişi başı milli gelir 25 bin dolar olacak’, 10 bin doların altındayız. İhracat 500 milyar dolar olacak, 245 milyar dolar. İşsizlik yüzde 5 olacak, yüzde 20’lere çıkmış. İstihdam yüzde 50 olacak, ulaşılmamış. Borsadaki şirket sayısı 1000 şirket olacak, 581 şirket olmuş.

* Dünyada ilk 10 ekonomi arasına gireceğiz, 20’nin de altına düştük. 23’e düştük. Enflasyon, faiz tek haneli olacak. Yüzde 80 mi, 180 mi belli değil. Dünya mal ticaretinden yüzde 1,5’luk pay olacağız, yüzde 1’lerdeyiz.

“CUMHURBAŞKANI NASIL SEÇİM KAZANACAK KONUŞMUYORLAR”

* Peki böyle bir ortamda nasıl oluyor da muhalefet yüzde 70, 80’lerde olamıyor? Bu kadar beceriksiz, milleti bu kadar kandıran bir iktidarın karşısındaki muhalefet 8 ayda 6 defa toplanmışlar. Altın günü, çeyrek altın günü sağlanmış. Kamulaştırmada anlaşamamışlar. Birisi kamulaştıracağız diyor, diğeri yapmayacağız diyor. Ergenekon Bolyoz Davalarında anlaşamamışlar. İstanbul Sözleşmesi’nde anlaşamamışlar. Sığınmacılar konusunda anlaşamamışlar Devlet Planlama Teşkilatı’nı yeniden açacağız diyorlar ama kapatanlar masada oturuyor.

* Nasıl bir aday bulacaklarında anlaşamamışlar. 6’lı Masa emredecek Cumhurbaşkanı da şak diye yapacak. Böyle bir Cumhurbaşkanı adayı nasıl seçim kazanacak bunu konuşmuyorlar. Eğer masada oturanlardan herhangisi birisi milletvekili olursa yasamanın bir üyesi olacak. Cumhurbaşkanı ise yürütmenin başı, eğer milletvekili olan bir genel başkandan talimat alırsa yasamanın emrine girmiş olur. Bu Anayasa’ya göre mümkün değildir. Ne yapacaklarını bilmiyor. Öyle bir adam bulacaklar ki hem seçimi kazanacak hem devleti yönetecek hem de 6 lidere emirleriniz efendim nedir diye soracak.

“SEÇMENLERİ SANDIĞI KONUŞMAMIZ LAZIM”

* Çok basit bir şekilde anlatayım size. Bir, cumhurbaşkanı adayı lazım. İki, bunu seçecek seçmen lazım. Üç, eylemin gerçekleşeceğiz sandı lazım. Cumhurbaşkanı, seçmen ve eylemin gerçekleşeceği sandık! Herkes neyi konuşuyor? Cumhurbaşkanı adayını konuşuyor. Yanlış bu, doğru değil! Ondan önce, adaydan önce konuşulması gerekenler var. Seçmenleri konuşmamız lazım, sandığı konuşmamız lazım. Sahte seçmen var mı? Hiçbir partinin elinde bir rapor yok. Bakmayın biz çalıştık demelerine. Bir parti genel başkanın açıklamalarına baktım. Bir gün 3 milyon demiş, bir gün 5 milyon, bir gün 6,5 milyon demiş.

“İKTİDARDAN KURTULMANIN BİRİNCİ YOLU”

* Önce yaklaşık olarak söylüyorum. Türkiye’de bu iktidardan kurtulmanın birinci yolu, yaklaşık 60 milyon seçmeni tek tek incelemektir. Soyadı değiştirmek kolay artık, internetten hallediyoruz. Ey muhalefet partileri altın gününden vazgeçin, gelin bütün siyasi partiler bir araya gelelim. İlk ay bu 60 milyon seçmeni masaya yatıralım. Mahalle mahalle, sandık sandık paylaşalım. Bu 60 milyon seçmende yapılan sahtekarlıkları öne çıkaralım, önce millete anlatalım.

* Hiçbir çalışma yapmadığınız halde sandıklara sahibiz, listeleri inceliyoruz diyerek seçimi meşrulaştırmayın. Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürmeyin. Amacınız Erdoğan’ı orada tutmak değilse tabi. Onun gizli adamı değilseniz yapılması gereken birinci iş, bu altmış milyon seçmeni 6’lı Masa’yı bırakın 8’li, 10’lu 12’li ne lazımsa memleket partisi olarak emrinizdeyiz. Geliriz çalışırız.

MUHARREM İNCE’DEN CUMUHRBAŞKANI ADAYLARINA: HODRİ MEYDAN

* Bir başka konu 2002’de Sayın Deniz Baykal ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan televizyona çıktılar karşılıklı tartıştılar. Sonra bir daha bu tartışmalar hiç olmadı. Türkiye’nin 2002’ye geri dönmesi lazım. Cumhurbaşkanı adayları, televizyonda tartışmalıdır. Sessiz kalayım, yıpranmayayım yok öyle bir şey! Muharrem İnce’den açık teklif Cumhurbaşkanı adaylarına. Sizinle televizyonda Ege Adaları’nı tartışmak istiyorum, F35’i, s400’ü, Kürt sorununu, ekonomiyi, sağlığı, tarımı, eğitimi tartışmak istiyorum. Hodri meydan hepinize. Gelin kaç kişi istiyorsanız. Bakın şu televizyonlar bu tartışmayı sağlasın Memleket Partisi birinci parti olur Türkiye’de. Birinci parti olur.

* Bir akşam çıkalım yeter. Hadi Cumhurbaşkanı hadi. Genel başkanlar, belediye başkanları, bir çıkalım şu açık oturuma millet bizi bir görsün. HALK TV; KRT, TELE1 yer ver bak. Adayları çıkartıyorsunuz. Güzel kardeşlerim, aziz milletim şu cumhurbaşkanı adaylarıyla ekonomiyi nasıl halledeceğiz, AB’yi ne yapacağız, Amerika ile ilişkileri ne yapacağız? Her tarafımız çevrilmiş bak Ermenistan ile iyi ilişkiler kuruyor yine Amerika. Suriye’den çekilmiş, Yunanistan’a onlarca üs kurmuş, memleketimiz zor durumda. Cumhurbaşkanı adaylığı susulacak yer değil ki. Konuşulacak yer. Hepinize meydan okuyorum. İster teker teker, ister hep beraber tartışalım. Bir kere tartışsak birinci parti olacağız zaten. Bu telifim hep geçerli olacak. Seçime kadar da bunu söyleyeceğim.

“ERDOĞAN’IN SİYASİ ÖMRÜ DOLMUŞTUR”

* Erdoğan’ın ömrü dolmuştur. Siyasi ömründen bahsediyorum tabii ki. Allah uzun ömürler versin ki memlekete ne çok zararlar verdiğini kendisi de görsün. Kenan Evren kadar yaşasın ki o yaptığı kötülükleri kendisi de görsün. Siyasi ömrü neden dolmuştur, çünkü siyasi cahildir. Tarihi Kadir Mısırlıoğlu’ndan okumuştur, TRT’den öğrenmiştir. TRT’den tarih öğrenmiştir. Abdülhamid toprak kaybetmemiştir diyor.

* Türkiye’nin iki katı kadar toprak kaybetmiştir. Tunus’u, Mısır’ı, Sırbistan’ı, Karadağ’ı, Romanya’yı kim kaybetti? Kadir Mısırlıoğlu’ndan okursan keşke Yunan galip gelseydi dersin zaten. Türkiye 1699’dan 1922’ye kadar, Osmanlı 223 yıl boyunca hep kaybetmiştir. Ta ki o sarışın mavi gözlü dev gelene kadar. 1699’dan 1922’ye kadar. 223 sene.”

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