Muharrem İnce: Yangın bölgesinde durum içler acısı

Muğla’nın Bodrum ziyaretinden sonra geçtiğimiz yıl yangın felaketinin yaşandığı Bodrum’un Mazı, Aşağı Mazı ve Milas’ın Bozalan, Gökbel ve Çökertme köylerini gezen, köy kahvelerinde vatandaşlara sohbet eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yanan alanlarda incelemede bulundu.

Yaşar ANTER

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla’nın Bodrum ilçesinde ziyaretlerini sürdürdü.

İnce yanan ormanlık alanlarda yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

* Geçen yıl yanan Muğla’nın Mazı köyündeyiz, hiçbir yer yeşermemiş bunların, geçen yıl yangından sonra gezdiğimiz köylere bir yıl sonra gelip bakalım dedik. Durum içler acısı, yangın bölgelerine hiçbir şey yapılmamış, köylünün durumu gerçekten çok kötü.

* Yeşeren hemen hemen hiçbir şey yok, son bir yılda bir şey olumlamışsa bu alanın kendisine gelmesi için 30-40 yılı var demektir. Benim ömrüm yetmeyecek buraların eski halini görmeye.

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