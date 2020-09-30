Muharrem İnce: Yeni normalde siyaset de değişecek

‘Memleket Hareketi’ kapsamında Türkiye’yi il il dolaşan eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin son durağı Afyonkarahisar oldu.

Memleket Hareketi’nin kurucularıyla birlikte Afyon’da olduklarını belirten İnce, pandemi döneminde her şeyin değiştiği gibi siyasetin de değişeceğini söyledi.

İnce, “Yeni normalde siyaset de değişecek. İnsanları bir araya toplayıp onlara konuşmak yerine köy köy, ilçe ilçe milletimizin ayağına gideceğiz. Çocuklarımıza güzel hayaller kurdurmak için çıktığımız yolculuğumuz sürüyor” dedi.

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