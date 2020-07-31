Muharrem İnce yeni parti kuracak iddiası… CHP’den açıklama geldi!

CHP Sözcüzü Faik Öztrak CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Kurultayı sonrası yeni MYK belirlenmediği için CHP PM Üyesi ünvanı ile basın mensuplarının karşısına çıkan Faik Öztrak ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. “Dünyada dolar değer kaybederken Türkiye’de dolar yükseliyor” diyen Faik Öztrak “Erdoğan’ın oğlu ‘babam Ankara Siyasal’da okumak istemiş ama kısmet olmamış’ dedi. Keşke okuyabilseydi. O zaman milletimiz bunların vebalini ödemek zorunda kalmazdı. Bu vicdansız düzen son demlerini yaşıyor” diye konuştu.

Faik Öztrak bir gazetecinin “Muharrem İnce yeni parti kuracak iddiası var, değerlendirmeniz ne olur?” şeklindeki soruya da yanıt verdi.