Muharrem İnce’den “aday olma” diyenlere yanıt

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı kapsamında, “100 bin imza kampanyası”nı başlatmak için Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kurulları binasındaki Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına geldi.

İmza vermesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İnce, 20 yılın sonunda herkesin “tek adam” yönetiminden şikayetçi olduğunu ve bunun karşılığının, ya da rakibin “tek aday” olamayacağını savundu.

“DEMOKRATİK HAKKIMI KULLANIYORUM”

Muharrem İnce, “tek aday dayatmasına” da karşı çıkacaklarını, demokrasilerin seçme ve seçilme üzerine kurulu olduğunu belirterek, “Bu ihale takımı gibi oldu. ‘Kimse ihaleye girmesin, ihaleye girenin ayağını kırarım, seni tehdit ederim’. Böyle bir şey yok. Siz adayınıza güvenmiyorsunuz da bana ‘Aday olamazsın’ diye bağırıyorsunuz. Ben demokratik hakkımı kullanıyorum.” diye konuştu.

İnsanların seçim kurullarına imza vermek için geldiğini hatırlatan İnce, şunları kaydetti:

“Bırakın insanlar yarışsın. Biz, Türkiye’nin önünü tıkayacak bir şey yapmayız. Demokratik hakkımız bu, dayatmalara karşı çıkıyoruz. İnsanlara üçüncü bir yol öneriyoruz, seçenek sunuyoruz. Milletimize diyoruz ki ‘Bir ihtimal daha var’. Onun için bütün milletimizi pazartesi günü saat 20.00’ye kadar seçim kuruluna imza vermeye davet ediyorum. Bu bir yarıştır, büyük ihtimalle birinci turda bitmeyecek bir yarıştır. İkinci turda hep birlikte gereğini yapacağız, bu iktidardan kurtulacağız.” (AA)