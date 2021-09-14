Muharrem İnce’den çarpıcı iPhone 13 mesajı: ‘Dünya Erdoğan’ı nasıl kıskanmasın?’

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yeni tanıtılan iPhone 13’ün Türkiye’deki satış fiyatının 23 bin liraya kadar çıkacağını, bunun sadece 11 bin 706 lirasının vergi olduğunu belirterek, “Üreticinin kazancı 5-6 bin lira arası, bizdeki vergisi ürünü geliştirip üreten Apple’ın iki katı. Dünya Erdoğan’ı nasıl kıskanmasın?” ifadelerini kullandı.

Teknoloji devi Apple, yeni telefonu iPhone 13 ile birlikte yeni iPad Mini ve yeni akıllı saati Apple Watch Series 7’yi tanıttı. Buna göre iPhone 13’ün en ucuz modelinin 12 bin TL, en pahalısının ise 23 bin TL olarak Türkiye’de satışa sunulacağı açıklandı.

“DÜNYA ERDOĞAN’I NASIL KISKANMASIN?”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, iPhone 13’ün fiyatının Türkiye’de 23 bin liraya kadar çıkacağına işaret ederek, “11 bin 706 Lirası vergi. Üreticinin kazancı 5-6 bin lira arası, bizdeki vergisi ürünü geliştirip üreten Apple’ın iki katı. Dünya Erdoğan’ı nasıl kıskanmasın?” ifadelerini kullandı.

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