Muharrem İnce’den çok sert sözler! “Vatan haini namussuzlar!”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, KPSS mülakatlarına tepki göstermeye devam ediyor. İnce yayınladığı video mesajda mülakatı yapanlara seslenerek, “Sınavda 91 almış bir çocuğa mülakatta 51 verenlere sesleniyorum. Bu vicdansızlara, bu ahlaksızlara, bu liyakat düşmanlarına, bu vatan hainlerine sesleniyorum. Siz gerçekten bir vatan hainisiniz. Çocukların umutlarını çalıyorsunuz, onları ülkeden soğutuyorsunuz, onların başka ülkelere gitmelerinin önünü açıyorsunuz. Size soruyorum. Hangi sorunuzu bilemedi bu çocuklar? Bu namussuzluğu neden yaptınız? Bu ahlaksızlığı neden yaptınız? Sizin hiç Allah’ınız yok mu? Kitabınız yok mu? Sizin hiç vicdanınız yok mu? Sizin çocuklarınıza bu yapılsa hoşunuza gider mi? Siz bu memlekete bile bile kötülük yapan namussuzlarsınız” dedi.

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