Muharrem İnce’den dikkat çeken Sedat Peker açıklaması

Katıldığı televizyon programında Sadet Peker’in videolarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı;

*Miting yaptırmışsınız geçmişte. Ben adayken karşıma geçmiş oyları Tayyip eğabeye verin demiş. Koruma vermişler, koruma verilen o kişilerin birin AKP’den milletvekili oluyor, biri vali oluyor.

*Sonra Anadolu Ajansı isimleri kapatıyor. Bunların hepsini biliyoruz. Korumayla yurt dışına çıkmış bunların hepsini biliyoruz.

*Organize suç örgütü liderinin sözüne güvenilir mi? Siz PKK’lıların sözüne güvenmediniz mi? PKK’yı tanık, TSK’yı sanık yapmadılar mı? Ortada iddia varsa, iddia sahibine bakılmaksınız araştırılması lazım.

*Bunlar çok ciddi iddialar. Alenen söylüyor. Ben ne Binali Yıldırımı, ne de adı geçenleri suçluyorum. Bazı siyasetçilerin adı geçiyor 10 bin dolar alıyor diye. Benim suçlama gibi bir hakkım yok. Bu tür olaylarda suçlamak kolaydır da geri almak zordur. Bu yüzden dikkat etmek lazım.

“24 GÜN SONRA CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPIYOR”

*Bu devletin, yargının, Meclis’in işi. Susurluk’ta 6-7 gün içinde komisyon kuruldu. Şimdi neden susuyoruz. 2 Mayıs’ta konuşmaya başlamışlar, 26 Mayıs’ta sayın cumhurbaşkanı konuşuyor. Olmaz, üstüne gideceksin. Bunların tümünün araştırılması lazım. Vahim iddialardır bunlar.

“BEN ONLARIN ADINA ÜZÜLÜYORUM”

*Düşünün; Venezuela’ya gidiyorsun, ‘maske dağıtacağım’ diyorsun. Yanında YSK üyeleri, milletvekilleri var. ‘Gümrükten geçmedi, çantayla gitti’ deniliyor. Ben onların adına üzülüyorum. Ben bu insanların aklanmasını istiyorum, Hiç yakıştıramıyorum.

“KENDİ KENDİLERİNİ BATIRIYORLAR”

*Ama bu açıklamaları gördükçe batıyorlar. Kendi kendilerini batırıyorlar. Ortaya çıkıp iyi bir şey söylemiyorlar. Bu açıklamalarla komik duruma düşüyorlar. Beni kandıramazsın, ben çocuk değilim. Çıkın adam gibi açıklayın. Israrla söylüyorum; altında kim kalırsa kalsın, tuğlayı çekmemiz lazım.

“SOYLU, CUMHURBAŞKANI’NA MESAJ VERİYOR”

*Mafyadan 10 bin dolar maaş alan siyasetçi sözünü İçişleri Bakanı söyledi, ‘dahası da var’ dedi. ‘Ben savcıya söylerim’ size söylemem diyemez İçişleri Bakanı. Bu söyledikleri sayın Bakanın dokunulmazlık kapsamına girmez.

*Sayın Soylu burada sanık değil tanık. Savcılar pekala Süleyman Soylu’nun ifadelerine başvurabilirler. Bunu saklayamaz. Kişiyi açıklamıyor sayın Soylu, sayın Cumhurbaşkanına ‘Beni korumazsan açıklarım’ diyor. Ben böyle okuyorum. Yürekli bir savcı arıyorum. ‘Saraydan para alıp parti kuranlar var’ dendi.

*Mafyadan veya saraydan para almak ahlâksızlıktır. CHP yönetimi ‘Biz İnce’yi kast etmedik’ dediler. Yetmez. Tamam İnce kurtuldu ama başka partiler de var. Onlar töhmet altında.

*Sayın Kılıçdaroğlu ve sayın Soylu’ya sesleniyor. Bizim 3 milletvekilimiz var. Yarın arkadaşlarımız imzaya açacaklar. Saraydan para alanlar, mafyadan para alanları bu komisyon araştırsın.

*Temiz siyaset isteyenlere sesleniyorum. Memleket Partisi’nin 3 milletvekilinin yarın imzaya açacağı temiz siyaset için, kirlilikten kurtulmak için. Saraydan para alıp, parti kuranı da, mafyadan bağış alanı Meclis araştırsın.