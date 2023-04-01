Muharrem İnce’den eleştirilere 4 sayfalık yanıt

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından 4 sayfalık açıklama yaptı.

Açıklamayı “Aday olduğum için bana kızan değerli kardeşlerime” başlığıyla paylaşan İnce, kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

“İYİ NİYETLİSİNİZ HİÇ ŞÜPHEM YOK, GİTSİNLER İSTİYORSUNUZ”

Muharrem İnce, açıklamasında şunları söyledi:

* “Ülkenin içinde bulunduğu durumdan adaletsizlikten, hukuksuzluktan, haksızlıklardan, yalanlardan, yandaşlardan, kayırmalardan, ahlaksızlıklardan bıktınız usandınız biliyorum. İyi niyetlisiniz hiç şüphem yok, gitsinler istiyorsunuz. Ben de aynı şeyi istiyorum. Üstelik yeni değil geldikleri günden beri. Belki bazılarınız, ömrünün bir döneminde, bunlarla yan yana yürüdü, omuz verdi, oy verdi. Olabilir. Hata yaptınız ve şimdi pişmansınız. Başımın üzerinde yeriniz var. Ama bilmelisiniz ki ben bunlarla hiçbir zaman yürümedim, bunlarla hiçbir dönem bir araya gelmedim. Bundan sonra da gelmeye hiç niyetim yok.

* Gitsinler istiyorum hepinizden fazla, hem vallahi hem billahi. O yüzden kar demeden, buz demeden, yağmur, çamur, yokuş demeden, engel demeden 3 yıldır yollardayım. 2018 seçimlerinde de hayatımı ortaya koydum 45 günde 75 ilde 107 miting yaptım. Kortizon iğneleri ile ancak ayakta durabildim.

“BU İNSANLARIN ÇABASINI EMEĞİNİ GÖRMEZDEN GELMEYE KİMSENİN HAKKI YOKTUR”

* Memleket Partisi, Mayıs 2021 tarihinde siyasi yaşamına başladı. Çok hızlı bir şekilde teşkilatlanmasını tamamladı ve seçimlere girmeye hak kazandı. Partinin kurulmasında, teşkilatlanmasında hem merkezde hem il ve ilçelerde binlerce insan çalıştı. Bu insanlar belediyede iş verirler, devlet kadrolarına alırlar veya tayinimi yaparlar gibi herhangi bir menfaat beklentisi içinde çalışmadı. Umudun adresi olarak Memleket Partisi’ni gördüğü için, güvendiği için hem emek verdi hem para harcadı. Bu insanların çabasını emeğini görmezden gelmeye kimsenin hakkı yoktur.

* Bize vekâlet verenler ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket dedikleri için verdiler. Bunun için bizi desteklediler, partiye bağış yaptılar, türlü zorluklara göğüs gerdiler. Bazılarının anlamadığı şu: bu hareket Muharrem İnce’den oluşmuyor. Bu insanlar Muharrem İnce’nin istediği yere taşıyabileceği müritleri değil. Aklı başında, ne istediğini ve neyi niçin istemediğini çok iyi bilen bilinçli bir seçmen kitlesinden söz ediyoruz.”







