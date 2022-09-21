Muharrem İnce’den Erdoğan’a: Beceriksiz ve liyakatsiz kadrolarını al da git

Borsa İstanbul’da manipülasyon yapıldığını belirten Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, “Bakan Nebati ise olan biten karşısında bitki rolü yapıyor” dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a seslenen İnce, “Beceriksiz ve liyakatsiz kadrolarını al da git” ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Borsa İstanbul’da manipülasyon iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye yüklendi. İnce, Erdoğan’a “Beceriksiz ve liyakatsiz kadrolarını al da git” diye seslendi.

“NEBATİ BİTKİ ROLÜ YAPIYOR”

Muharrem İnce, “Bakan Nebati neden ‘bitki’ rolü yapıyor?” diye sorduğu açıklamasında şunları söyledi:

* “İstanbul Borsası’nda akıl almaz işler oluyor. Bir el banka hisseleri başta olmak üzere borsadaki bazı hisseleri izah edilemeyecek şekilde yükseltti. Anlaşılan oyun tutmadı şimdi de tarihte hiç görülmemiş şekilde günlerdir üst üste hisse fiyatları düşüyor.

*Borsa yükselirken bunu ekonominin başarısı olarak gören ve vatandaşları borsaya yatırım yapmaya davet eden gözleri ışıltılı Bakan Nebati ise olan biten karşısında bitki rolü yapıyor.

*Borsadaki harekete ilişkin SPK’dan ne bir izah ne de müdahale edildiğine ilişkin bir açıklama geliyor. Kurumlar da aynı Bakan Nebati gibi sadece bakıyorlar. Arka planda neler dönüyor öğrenmek hakkımız!

“MANİPÜLASYONU KİMLER YAPTI?”

“Borsa da bu manipülasyonu kimler yaptı?” diye soran İnce, açıklamalarına şöyle devam etti:

*Bu manipülasyon yapılırken SPK neden müdahale etmedi? Hazine Bakanlığı bu işlerin neresinde? Borsada bu hareketleri yapanlara destek olundu mu? Müdahale edecek kurumlara engel olundu mu?

*Borsa artsın vatandaş elindeki dövizleri bozdursun borsaya koşsun şeklinde mi düşünüldü? Manipülasyonu yapanlar işi ellerine yüzüne bulaştırınca onlara destek olmak amacıyla Halkbank’a ve diğer kamu bankalarına, bunların fonlarına alım için baskı var mı?

*Halkbank 1,5 ay önce 5 TL’den almadığı kenti paylarını şimdi 8 TL’den neden alıyor? Bunun talimatını kim verdi? Bakana güvenip borsaya yatırım yapanların zararını kim karşılayacak?

“HALKIMIZ SOYULMAKTADIR”

*Borsa ekonominin nabzının attığı yerdir. Borsası bir ayda %300 artan, 5 günde %50 düşen bir ekonomi can çekişiyor demektir. Devlet kayıt dışına çıkmıştır.

*Hiçbir ekonomik veri doğru değildir. Manipülasyonları önlemesi gerekenler manipülasyon yapanlardan medet umar hale gelmiştir. Manipülasyonlarla halkımız soyulmaktadır.

*Kimin eli kimin cebinde belli değildir. Liyakatsiz, beceriksiz kadrolar ekonominin temel kurumlarını çökertmiştir. Bunlar gelir geçer, kimse de bize hesap sormaz diye düşünen makam sahipleri, yaptığınız ve yapmadığınız her şey kayıt altındadır. Unutmayacağız!

ERDOĞAN’A SESLENDİ: BECERİKSİZ VE LİYAKATSİZ KADROLARINI AL DA GİT

İnce, açıklamasını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek sonlandırıp şöyle dedi: “Erdoğan, beceriksiz ve liyakatsiz kadrolarını al da git.”

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