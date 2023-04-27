Muharrem İnce’den Erdoğan’a dans yanıtı

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir’e geldi. İstiklal Mahallesi’ndeki Köprübaşı mevkiinde seçim otobüsünden inen İnce’yi kalabalık genç grup karşıladı.

“MERKEZ BANKASI’NIN KASASINI BOŞALTMIŞSIN”

Adalar mevkiinde esnafı selamlayan Muharrem İnce, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dans ettiği için kendisini eleştirdiğini ifade eden İnce, şunları söyledi:

* “Tayyip Erdoğan geçen gün ‘Kapı gıcırtısına oynayanlar memleketi yönetemez’ diyor. Bana söylüyor, sen bu memleketi 21 senede batırdın. Doları 1,60’tan aldın 20 liraya çıkardın. Buğdayın anavatanı Türkiye, dışarıdan buğday alıyor, tarımı bitirdin. Kıymanın kilosu olmuş 350 lira. Soğan lüks yiyecek olmuş, emekliler geçinemiyor.

* Sokaklar sığınmacı dolu. Merkez Bankası’nın kasasını boşaltmışsın. Sen memleketi batırdın. Gençlerin yaşama sevincini yok ettin. Umutlarını, hayallerini yok ettin. Gençler bugün yurt dışına gitme hayalleri kuruyor. Bırak çocuklar yaşama sevinci olsun. Bırak çocuklar dans etsin. Bırak çocuklar gülsün.”

“TÜRKİYE’Yİ İKİ KAMPA AYIRDILAR”

Türkiye’nin Cumhur ve Millet ittifakı olarak iki kampa ayrıldığını belirten İnce, sözlerine şöyle devam etti:

* “Türkiye’yi iki kampa ayırdılar. Cumhur ittifakı, Millet İttifakı. Cumhur İttifakı’nda HÜDA-PAR Başkanı diyor ki, ‘Türk bayrağı olmaz, Türkiye bayrağı olsun, Türkiyeli bayrağı olsun’.

* Millet İttifakı’ndaki Ali Babacan da Türklük tanımını tartışıyor. Anayasanın ilk 4 maddesini tartışıyor. Arkadaşlar, onun için Memleket Partisi ne sağdan, ne soldan, Atatürk’ün yolundan.

* Geçen gün Sayın Davutoğlu açıklıyor. Diyor ki, ‘Ben 90 yaşındaki halamı da ikna edemedim, CHP’ye oy vermeye. Babacan diyor ki, ‘Biz tabanımızın hepsi CHP’ye oy vermeyecek. Bunu CHP’ye anlattık’ diyor.

* Bu, şunu demek istiyor. ‘Biz sizin listelerde yer aldık. Güzel sıralar verdiniz bize. Nasıl olsa biz CHP’lilerin oylarıyla seçileceğiz. Biz de size oy vermeyeceğiz’. Bunu demek istiyorlar. Yani 77 kişi Gelecekli, Saadetli, DEVA’lı 77 kişi CHP listelerinden.

* CHP’li kardeşlerim yıllarca birlikte mücadele ettik. Yani şimdi bana partiden ayrıldım diye kızıyorsunuz. Kızın, hakkınızdır. Bir şey demiyorum. Ama siz gidip Çankaya’da Atatürk’ün Çankaya’sında Sadullah Ergin’e nasıl oy vereceksiniz? İzmir’de ‘Kemalizm ırkçılıktır’ diyen Yüksel Taşkın’a nasıl oy vereceksiniz? Sizin oylarınızla seçilecekler.

* Ali Babacan’ın, Davutoğlu’nun adamları pazartesi sabahı çekip gidecek. Bakın dün Ali Babacan’a soruyorlar, ‘Tekrar AK Partiye döner misin?’ Verdiği cevap çok ilginç; ‘Başkanlık sisteminden vazgeçerse evet’ diyor. Yani bunlar CHP listelerinden giren bu 77 kişi, CHP’ye ve milletimize nasıl kazık atacaklarını herkes görecek. O zaman Muharrem İnce haklıymış diyecekler.”

“MİTİNG PARASINA KAMPANYA YÜRÜTÜYORUZ”

Seçim kampanyasını 2006 model bir otobüsle sürdürdüğünü kaydeden Muharrem İnce, “Bakın size şunu söyleyeyim, otobüsümüz 2006 model, geçen gün Zonguldak’a giderken yolda kaldık. Büyük mitingler yapamıyoruz. Çok para tutuyor. Onların bir miting parasıyla koca bir kampanyayı yapıyoruz. Ama Türkiye’nin neresine gidersem gideyim, beni gençler karşılıyor. Diyor ki, bu millet bu sefer gençlerin sandıktaki devrimini herkes görecek. Buna inanıyorum.”

İnce, konuşmasının ardından çevresinde toplanan kalabalık ile birlikte Porsuk Bulvarı, İkieylül ve Hamamyolu Caddelerinde gezerek esnafı selamladı. (DHA)