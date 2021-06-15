Muharrem İnce’den Erdoğan’a ‘hamdolsun’ tepkisi: Bence doktora görün

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Karabük İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

İNCE’DEN KARABÜK VALİSİ’NE TEPKİ

Muharrem İnce, valilik talimatıyla partisinin kurduğu ses düzeneğinin yerinin değiştirilmesine tepki gösterdi. İnce, sözlerine valiliğe tepki göstererek başladı ve şunları söyledi:

* Sayın Vali, Sayın Emniyet Müdürü bu tartışmaları bırakın. Bunları sizden öğrenecek halimiz yok. Ne güzel bak güvenliğinizi almışsınız yolda, kaza bela olmasın diye gerekli önlemleri, sizin işiniz bu siyasetçiye siyaset öğretmeye kalkmayın.

* Nerede ses düzeni ile konuşacağımızı biz biliriz. Terbiye etmeye kalkmayın siyaset kurumunu. Bak güvendiğin ağabeyin de gidiyor yakında ha gitti ha gidecek bir iktidar var seni ben bile kurtaramam sonra ayıp şeyler bunlar. Bu şehrin milletvekili var.

* Bir parti kurulmuş, partinin genel başkanı il binasını açmaya gelmiş ses düzeni ile konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız? Biz PKK’nın temsilcisi değiliz, Memleket Partisi’nin temsilcisiyiz.

“BİR FOTOĞRAF ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYIZ”

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine değinen İnce, şu ifadeleri kullandı:

* Bakın 2 günde dolar 20 kuruş arttı. Biden’la görüşmeden önce, görüşmeden sonra 20 kuruş. 20 kuruş ne biliyor musunuz? 20 kuruş 90 milyar borcumuz arttı. 20 kuruşun artması demek 90 milyarın artması demek.

* Rahmetli Ecevit, Clinton ile görüşürken bir fotoğraf yayınladılar yıllarca, eğiliyormuş gibi anlık bir fotoğraf. Troller, Ak troller yıllarca o fotoğrafla dalga geçtiler. Biz aynısını yapmayacağız. Şimdi de sosyal medyada bir fotoğraf var, Erdoğan’la Biden’ın ama biz ucuz işlere bakmayız öyle bir fotoğraf üzerinden siyaset yapmayız.

“GEMİNİN İÇİNDE HEP BİRLİKTE BATIYORUZ”

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine yönelik şu soruları sordu:

* Türkiye’nin ne çıkarı oldu bu görüşmeden? Örneğin parasını verdiğimiz S-400’lerin kullanabilecek miyiz? Yoksa S-400’lerin anahtarını Biden’a Amerika’ya teslim ettin mi?

* Parasını verdiğimiz F-35’leri alacak mıyız, almayacak mıyız?

* Türkiye’yi Afganistan’a ve Ukrayna’ya jandarma yaptın mı, yapmadın mı? Biz Kabil Havaalanı’nı korumak için askerimizi oraya gönderip para mı kazanacağız? Biz Amerika’nın jandarması mıyız?

* Ey milliyetçiler, ey muhafazakarlar size sesleniyorum; Biz Amerika’nın jandarması mıyız?

* Biden ile görüşmende, ‘Ey Biden PYD’ye PKK’ya YPG’ye silah vermeye devam edecek misin?’ dedin mi demedin mi? Karşılığında hangi cevabı aldın? Bunları soruyoruz biz bunları, öyle fotoğraf üzerinden siyaset yapmıyoruz.

* Görüşmeden bir gün önce ABD’nin 24 Nisan sözde Ermeni soykırımını tanımasına üzüldüğünü, bunu mutlaka gündeme getireceğini söylemiştin. Görüştükten sonra gazeteciler soruyor, ‘24 Nisan gündeme geldi mi?’ diyor. ‘Hamdolsun gündeme gelmedi’ diyor yani sanki suçluymuşuz Allah’a şükür yırtmışız kurtarmışız işi. Eğer, ‘24 Nisan Ermeni olayları hamdolsun gündeme gelmedi’ diyorsan bu siyasetin işi değildir tababetin işidir bence doktora görün.

* Biden ile görüşmende Mavi Vatan’dan vazgeçtin mi, vazgeçmedin mi? Ege’den vazgeçtin mi? Vazgeçmedin mi?

* Filistin ile İsrail arasındaki arabuluculuğu, Türkiye Sisi’ye devretti mi? Devretmedi mi?

* ABD’nin hemen Trakya’da burnumuzun dibinde üs kurmasına sesini çıkardın mı? Çıkarmadın mı?

* Bu memleket yönetilmiyor bu memleket savruluyor. Geminin içinde hep birlikte batıyoruz.

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