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28 Nisan 2023
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Muharrem İnce’den gençlere: Sizlerle birlikte başaracağım

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları için Sakarya’ya geldi. Seçim otobüsü ile kente gelen İnce, kendisini bekleyen Memleket Partili gençleri selamladıktan sonra, kalabalık bir grup ile kentin en işlek caddelerinden Çark Caddesi’nde yürüdü. Yaklaşık 300 metrelik caddeyi, beraberindeki grupla 10 dakikada yürüyen İnce, daha sonra otobüsüne binerek gençlere hitap etti.

“TÜRKİYE’DE SİYASETTE BİR İLKTİR BU”

Konuşmasında kendisini bekleyen gençlerin hepsinin gönüllü olduğunu belirten Muharrem İnce, “Millete şimdi, ‘A mı, B mi?’ deniliyor. İkisi de değil. Biz üçüncü bir yoluz. Ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan. Ne Cumhur, ne Millet, tek yol Memleket. Sizi, gençleri aşağılıyorlar. ‘Gençlerin oy oranı yüksek, ama gençler sandığa gitmez ya da vazgeçer’ diyorlar. Bu anket şirketlerine sizin bir kapak yapmanız lazım. Sizi buraya belediye mi getirdi? Size para verip, ben mi getirdim? Siz sosyal medyada örgütlenip beni karşılamaya geldiniz. Türkiye’de siyasette bir ilktir bu. Bunu sizlerle birlikte, bu ülkenin gençleriyle birlikte başaracağıma inanıyorum” dedi. (DHA)

Alaturka Online
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