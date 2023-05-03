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3 Mayıs 2023
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Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na şartlı destek çağrısı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı SÖZCÜ TV’de. Alişer Delek moderatörlüğündeki “Liderler Özel’e” bu akşam Muharrem İnce konuk oldu. İpek Özbey, Simge Fıstıkoğlu, Uğur Dündar ve Aytunç Erkin’in sorularıyla merak edilenleri yanıtladı.

“AT ONLARI KENARA, DESTEKLEYECEĞİM”

İnce, muhalefete yönelik şu eleştirilerde bulundu:

*Bunlar çok kötü yönetti ama burada ölüm var, gel sen sıtmaya razı ol diyorsun. Ben de diyorum ki ölüme de arazı olmayalım, sıtmaya da razı olmayalım. Akıllı yapalım işimizi. Bu işi doğru kuralım diyorum.

*Çözümü söylüyorum; Yüzde 1 oyu yok bunların… At ikisini kenara, kayıtsız destek olacağım. Söz. Gelsin hadi. Davutoğlu ve Babacan’ı kenara çeksin, kayıtsız destek oluyorum. Hiçbir şey istemiyorum.

*Cumhurbaşkanı Yardımcılığı istemiyorum. Bakanlık istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ben memleket istiyorum memleket. At onları kenara, destekleyeceğim hadi buyur…

“VAR MI BUNDAN GÜZEL TEKLİF?”

İnce, “Bunu neden daha önce dile getirmediniz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Siyaset bu. Ben size ‘Niye bu kıyafeti giydiniz?’ diyor muyum? Ben bu ülkede iddialı bir siyasetçiyim. 16 milyon oy almış bir siyasetçiyim. Öncesini, sonrasını ne yapacaksınız? Ben güzelce söylüyorum. Bunun zamanlamasını da ben yapayım müsaadenizle. Zamanımız bol, 10 gün var… Destekleyeceğim, at ikisini kenara… Olmaz onlarla, onları da yargılayacağız. Öyle yok, Yüce Divan’a gidecekler. Var mı bundan güzel teklif?”

Alaturka Online
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