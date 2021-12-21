Muharrem İnce’den mevduat planı değerlendirmesi: Büyük bir kumar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “Gününü kurtarabilmek için fakir fukaranın parasının olduğunu Hazine’nin parasını garanti olarak ortaya sürdünüz. Bu büyük bir kumar. Doların sabit kalması üzerine oynanmış bir kumar” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

“DEMEK Kİ DIŞ GÜÇLER MASALI DA PALAVRAYMIŞ”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Bir Müslüman olarak Nasslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu” sözlerini eleştiren İnce, şunları söyledi:

* Nas bitti, nas yok artık. Hazine’nin; yani herkesin parasını, fakirin dahil parasını zengine veriyor. Çiftçiye gelince nas yok, milli piyango satarken nas yok, 100 liralık içkiye 300 lira alırken nas yok. Sokak tabiriyle buna tam kolpacılık denir.

* Erdoğan dış güçler dedi. Bakan ‘dış güçler değil’ dedi. Demek ki dış güçler masalı da palavraymış. Peki faiz ne kadar olacak? Gidin bankaya, bugün sordum, 27. Faiz lobisi, o da çöktü.

* En büyük faizci Erdoğan’ın kendisi. Doların ne olacağını biliyor musunuz? Sınırsız, ucu açık bir faiz. 1967’de bu denendi. Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra denendi. Bu sistem iflas etmişti.

* O zaman sabit kurdaydık, şimdi dalgalı kurdayız. Bu daha tehlikeli. Yeni ekonomi modelinde bir bütçe ayrılmış mı, ayrılmamış. Bir plan, program, kadro hazırlık var mı? Hiçbirisi yok. Rekabetçi kur sistemiydi, ihracat, üretim artacaktı.

* Doğalgaza yüzde 60’ı geçerseniz, neden fazla fiyat ödüyorsunuz? Bu şu demektir; sanayiciye sen fazla doğalgaz kullanma. Fazla kullanırsan, fazla ödersin. Yani üretme diyor.

“ERKEN YA DA GEÇ SEÇİME BİR ŞEY KALMADI”

Erken seçim söylemleri hakkında da konuşan İnce, şöyle konuştu:

* Erken ya da geç seçime bir şey kalmadı. Seçime gitmenin anayasal koşullarına bakmamız lazım. Bir 360 milletvekili seçime götürebilir. Parlamentoda böyle bir aritmetik yok.

* Erdoğan ‘vermeyin’ deyince AK Partililer oy vermez. Sayın Bahçeli tabii. Sayın Bahçeli ‘erken seçim istiyorum’ derse gider.

* Cumhurbaşkanı Meclis’i feshedip, seçime götürme yetkisi var. Her iki durum da iktidara bağlı. Muhalefetin yapabileceği fazla bir şey yok.

“BİR GECEDE DOLAR 18’E ÇIKIP, SABAH 12’YE DÜŞTÜ DİYE KİMSEYE TEŞEKKÜR EDEMEM”

İnce, doların ani düşüşü hakkında ise şöyle konuştu:

* 4,5’tan almış, 18 liraya çıkmış, 12’ye düşürdü diye teşekkür mü edeceğiz? Tabii ki düşmesini isterim. Ama şimdiye kadar hangi değeri gördü de bir daha ona ulaşmadı? Çeşitli çıkışlar yaşadık.

* Son 1 yıl içerisinde kaç kere iniş çıkış gördük. Peki bir değeri gördü de bir daha ona ulaşamadı mı? Mutlaka orayı unutmuyor, çıktığı yeri hatırlıyor.

* Günü kurtarma, şapkadan tavşan çıkarma. Bir gecede 18’e çıkıp, sabah 12’ye düştü diye kimseye teşekkür edemem ben.

“DOLARIN SABİT KALMASI ÜZERİNE OYNANMIŞ BİR KUMAR”

Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi hakkında da değerlendirmelerde bulunan İnce, şu ifadeleri kullandı:

* 3, 6, 9, 12 ayın sonunda göreceğiz bunu. Hazine olarak söylüyorum bunu. Ben bankaların durumuna değil Hazine’nin durumuna bakıyorum.

* Gününü kurtarabilmek için fakir fukaranın parasının olduğunu Hazine’nin parasını garanti olarak ortaya sürdünüz. Bu büyük bir kumar. Doların sabit kalması üzerine oynanmış bir kumar.

* Nereden garanti edeceksin bunu? Felaket tellallığı yapmak istemiyorum. Başarılı olmalarını isterim.

* Geçmişte bunları söylediğimde damat Albayrak başta olmak üzere ‘Bazıları dolar 9-10 lira olacak diyorlar, gördünüz mü?’ diyordu.

* Zaman beni haklı çıkardı. Haklı çıkmak istemiyorum ben, ama gördüklerim haklı çıkacağım yönünde.

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