Muharrem İnce’den olay açıklamalar!!! Kılıçdaroğlu sorusuna bakın nasıl cevap verdi!





Muharrem İnce, Sivas'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İnce, “CHP’den istifa etmeyi düşünüyor musunuz” sorusuna “Hayır, niye edeyim? Ben buradayım" yanıtını verdi. "1000 Günde Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce, Sivas'ta bir otelin önünde, ekibini tanıttı, basın mensuplarının sorunlarını yanıtladı.

Kendilerini tanıtan isimler şöyle: Burak Hasar, Erkin Şahinöz, Serkan İleri, Özgün Öztunç, Serkan Ufuk Akgün, Hüseyin Baraner, Ali Rıza Büyükuslu, Mehmet Kazancıoğlu, Onur Cıngıl. "Tam kadro gelmedik"

İnce, "Tam kadro gelmedik. Temsil eden bir heyetle geldik, küçük bir heyetle geldik, milyonları sokağa toplamakla rüştümüzü ispat etmişiz. Derdimiz kalabalık değil, derdimiz derdimizi anlatmak" dedi. İnce, 29 Ekim'e kadar ekibin tamamını tanıtacağını belirtti. “Harekete millet yön verecek” "1000 günün sonunda hareketin cumhurbaşkanlığı adaylığı mı yoksa partiye mi evrileceği" yönündeki soruya İnce şu yanıtı verdi: "Biz kralın adamları değiliz ama adamın kralları burada bak. Buradaki arkadaşlarımın hiçbirisi Muharrem İnce hareketinin katılımcıları değildir. Biz büyük adamlar değil, büyük davaya inanmış adamlar olsun dedik hep. Onun için Cumhurbaşkanı adayı o olur bu olur, onu bilemeyiz, o sonraki iş. Millet bizim hareketimize not verecek. Biz meydanlara çıkacağız, gezeceğiz karış karış Türkiye'yi. Millet karar verecek bizim nereye evrileceğimize. Bu hareketin gücü de yönü de her şeyi milletir. Onu zaman içinde hep birlikte göreceksiniz." “Çocukların hesap sormasından korkuyorum” "Partiye zarar verdiği" yönündeki tartışmaları hatırlatan bir gazeteciye İnce, “Ben partiliyim, 41 yıldır partiliyim. Ama Cumhuriyeti, ülkemi daha çok seviyorum. Partimi seviyorum ama ülkemi daha çok seviyorum. Ben, Ankara'da oturarak bu memleketin sorunlarının çözülmeyeceğine inanıyorum. Salıdan salıya 45 dakika konuşarak bu memleketin sorunları çözülmez. 10 yıl, 15 yıl sonra ‘Muharrem amca sen memleket yanarken niye vekilliğe, grup başkanvekilliğine razı oldun, niye sesini çıkarmadın, ayağa kalmadın’ diye hesap sorulmasından korkuyorum. Benim korkum disiplin değil, benim korkum çocukların bana hesap sormasından korkuyorum” sözleriyle yanıt verdi. “Hayır, niye edeyim? Ben buradayım" “CHP’den istifa etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine İnce, “Hayır, niye edeyim? Ben buradayım. Hem de bugün 4 Eylül, CHP’nin kongresinin ilk kurultay günü. Böyle bir günde bu soruyu abes bulurum. Ben memleket sevdalısıyım. Arkadaşlarım da öyle. Burada gördüğünüz herkes rahatını bozarak buraya geldi. Hiçbir şeye ihtiyaçları yoktu. Yanımda bulunan Memleket Hareketi'nin kadrosu tek bir şey için buradalar, memleket için…” dedi. “Türkiye’nin büyük ittifaka ihtiyacı var” "Hareketinizden çekinenlere ne söylersiniz?" sorusuna İnce, “Onları kucaklıyorum, çekinmelerini anlıyorum, korkmasınlar. Bu harekette emek var, yürek var, cesaret var. Dünyayı itiraz edenler değiştirir, itaat edenler değiştiremez. Ben bilyorum hepsini karış karış biliyorum. Gitmeyin, karşılamayından tut… Girmeyeceğim bunlara. Herkesi kucaklıyoruz. Gönlümüzü, yüreğimizi açtık. Bu memleket hepimizin. Bir yanda Millet İttifakı var, bir yanda Cumhur İttifakı var. Millet kamplaştı. Türkiye'nin daha büyük bir ittifaka ihtiyacı var. Misak-ı Milli ittifakı, 83 milyonu kucaklayacak bir ittifaka ihtiyacı var. Bunu başaracağız” dedi. “Gül’e başarılar”

Abdullah Gül’ün muhalefetin çatı adayı olacağı iddialarının tartışıldığının sorulması üzerine İnce, “Sayın Abdullah Gül’e başarılar diliyorum, şansı açık olsun” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #muharremince #memlekethareketi #kemalkılıçdaroğlu #sivas #chp #abdullahgül #kılıçdaroğlu #istifa #cumhuriyethalkpartisi #haber #politika #siyaset #gündem #canlıyayın #yurttaştv

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