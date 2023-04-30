Muharrem İnce’den “Sadullah Ergin” açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Pendik’te vatandaşlarla bir araya geldi. İnce, vatandaşlar ile cadde boyunca yürüdü ardından da bir konuşma yaptı:

– Terör örgütleriyle iş tutmayız. Bizim partimizde sağda mısın solda mısın ? Ne sağda ne solda. Atatürk’ün yolundan gidiyoruz biz. Bizim yolumuz bu. Biz bu ülkenin gençlerine iş bulacağız. Biz bu ülkenin gençlerini tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz. Bu ülkenin gençleri ucuz et yiyecek, ucuz süt içecek ucuz balık yiyecek. Yumurta yiyecek, peynir yiyecek.

İSRAFA SON VERECEĞİZ

– Bu ülkenin çocukları güzel okullarda okuyacak. Nitelikli eğitim olacak. Bilimsel, laik, parasız bir eğitim olacak. Sokaklarda sığınmacı bırakmayacağız hepsini göndereceğiz. Milli gelirimizin yüzde 2’sini tarıma, yüzde 5’ini AR-GE’ye ayıracağız. İsrafa son vereceğiz. Merkez bankasını bağımsız yapacağız.

HUKUKU EGEMEN KILACAĞIZ

– Kurumları özerk yapacağız. Eğitimin niteliğini artıracağız. Umut vereceğiz önce. Gençler yurtdışına gideceksiniz tahsilinizi geliştireceksiniz. Yüksek lisans yapacaksınız ama memlekete geri döneceksiniz. Memleketi terk etmek yok. Bu memleket bizim. 3 ‘A’ ile yöneteceğiz memleketi. Akıl, adalet ve ahlak. Bilim, nano teknoloji demeye devam edeceğiz. Uzay demeye devam edeceğiz. Hukuku egemen kılacağız.

BEN OY VERMEM

– İlk 4 sıra CHP’li. Diğerleri Deva’lı, Gelecek’li, Saadet’li. Benim 40 yıllık emeğim var CHP’de. Ama 77 kişi var listelerde. Hepsi var her çeşidi. Siz oy vereceksiniz onlar seçilecek. Pazartesi günü CHP’yi terk edecekler. Ben Memleket Partisini kurmasaydım, CHP üyesi olsaydım, Çankaya’da oturuyorum. Dördüncü sırada Sadullah Ergin var. Ben Sadullah Ergin’e oy vermem. Pazarlık hiç bitmez. Milletvekili listelerini verdi. Sırada Bakanlık var sırada ihaleler var. Ver Allah ver. (DHA)